Канделаки объяснила, благодаря чему выстроила успешную карьеру

Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась секретом удачной профессиональной карьеры.
По словам знаменитости, ее история успеха на протяжении всей жизни состоит из эпизодов преодоления обстоятельств. Ей ничего не давалось на раз-два, поскольку у нее не было связей, внешних данных или сумасшедшего везения.
«В этих условиях я использовала инструменты, которые со мной и по сей день: самоорганизацию и дисциплину. Мой образ жизни изменился за счёт качества еды, вида из окна, автомобиля и одежды, но я как вставала рано утром со списком дел, которые должны быть сделаны во что бы то ни стало, так и встаю. Я не умею отсыпаться и прокрастинировать», — откровенно рассказала 43-летняя Тина Канделаки на своей странице в Instagram.
По признанию звезды, на своем собственном примере она знает наверняка, что дисциплина, трудолюбие и отсутствие жалости к себе дают результат и удовлетворение, в котором она не хочет, да и не умеет себе отказывать.
Напомним, Тина Канделаки замужем, у нее есть 19-летняя дочь Мелания и 18-летний сын Леонтий.