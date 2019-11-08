Дать «леща»: Тарасов признался, что бьет женщин, а Бузова подтвердила

Ведущая «Дома-2» и ее бывший супруг внезапно заговорили о бытовом насилии. Портал Teleprogramma.pro пытается понять, могло ли рукоприкладство иметь место в их семье.

Тема домашнего насилия в последнее время нередко всплывает в нашем обществе. Не так давно экс-супруга топ-менеджера УК «Альфа-Капитал» Евгения Живова пожаловалась на агрессию со стороны бывшего мужа и добилась его увольнения с этого «хлебного» места.

Еще раньше актриса Елена Ксенофонтова рассказывала о том, как большая любовь с ее третьим, гражданским, супругом закончилась побоями и судебными тяжбами из-за дочери.

Все мы помним и о том, как певица Валерия настрадалась от своего бывшего мужа-агрессора Александра Шульгина.

И вот теперь, похоже, стало известно о случаях насилия еще в одной звездной семье — некогда счастливой паре Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и футболист столичного «Локомотива» поженились в июне 2012 года, а в декабре 2016 года оформили развод.

Как признал в недавнем интервью Тарасов, одной из причин расставания стало то, что Ольга не хотела детей. Потом он женился на модели Анастасии Костенко, стал отцом еще одной дочери (есть старшая от первого брака), а теперь готовится к рождению своего третьего ребенка.

А вот Бузова свою личную жизнь за три года так и не наладила. Наблюдая за тем, как отчаянно звезда сублимирует, то пытаясь петь, то занимаясь бизнесом, то снимаясь в реалити-шоу, ее поклонники пришли к выводу, что найти любовь Ольга сможет, лишь встретив точную копию ее бывшего мужа.

Но, как выяснилось, в браке с Дмитрием всё было не так уж идеально — на днях Бузова призналась, что ее били.

«Не хотела, чтобы об этом кто-то знал»

Отвечая на вопрос корреспондента КП о том, приходилось ли ей сталкиваться с домашним насилием, звезда ответила утвердительно. Она призналась, что ей было страшно, но при этом очень стыдно кому-либо рассказывать.

Конечно же, вспоминая всё это, одна из самых влиятельных женщин России не называла никаких имён, однако все решили, что речь идет именно о периоде брака с футболистом. Причины так думать кроются в отрывках откровений Ольги.

Во-первых, она упомянула, что такие вещи происходили «в семье», а она была замужем всего один раз. Во-вторых, она сказала, что после расставания начинала «всё с нуля, с новой квартиры, с новой машины». До Тарасова такого тоже не могло произойти.

Тарасов заявил, что способен на рукоприкладство

Удивительное совпадение, но в день выхода интервью Бузовой рэпер T-killah на своем YouTube канале опубликовал видеозапись разговора, в котором участвовал он со своей женой, а также Дмитрий Тарасов с Анастасией Костенко.

Спортсмен в этом разговоре тоже говорит о насилии по отношению к женщинам и признаётся, что лично он на такое способен.

«Есть красная такая зона, в которую заходить женщина вообще не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить, я считаю. Нет? «Леща» такого небольшого», — на полном серьезе заявил Тарасов, явно удивив тем самым и своего друга, и его жену.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что «небольших лещей» от своего возлюбленного время от времени могла получать и Ольга Бузова. Это, конечно, лишь предположения, сам же Тарасов, к которому мы обратились за комментариями относительно этой истории, говорить что-либо в свое оправдание не стал.

Солнцев не верит, что Ольга терпела побои

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев считает, что домашнее насилие, если оно действительно имело место в семье Бузовой и Тарасова, было не настолько серьезным, как это бывает во многих семьях. То есть без синяков, без крови, без поломанных ребер и конечностей.

«Если бы там было что-то серьезное, то мы бы об этом знали, Ольга бы не стала молчать», — сказал он.

Солнцев также не исключил, что Бузова, являющаяся лицом «Дома-2» — телепроекта, в основе которого «лежит домашнее насилие», в принципе могла всё выдумать, потому как она «полусумасшедшая» и сделал ее такой именно бывший муж.

«Тарасов виноват в том, что мы имеем эту вот Бузову. После развода с ним она чиканулась. И теперь мы наслаждаемся (в кавычках) ее творчеством, экзерсисами, ее слезами и прочим. Он в этом виноват! Он был мастером, который породил этого Франкенштейна. Если бы они расстались как-то иначе, скорее всего, этого представления из дерьма и веток не было бы. Мы бы наблюдали совсем другую Олю Бузову», — уверен шоумен.

Слова Тарасова возмутили Канделаки

Тарасова Солнцев назвал «неумным» и с ним, похоже, полностью согласна телеведущая Тина Канделаки. Совсем недавно, когда он судился с «Локомотивом» по поводу оплаты операции, журналистка была на его стороне.

Но дорожное интервью с T-killah просто повергло её в шок.

«Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие «красные линии», за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно».

Тина добавила, что слова Тарасова могут услышать и юные футболисты, которые берут с него пример. И в итоге вместо того, чтобы проблема домашнего насилия в стране начала понемногу решаться, она лишь увеличится.

«Честно: противно даже слышать такое», — возмутилась Канделаки в сообщении на своем Telegram-канале.

Она также обратилась ко всем женщинам, призвав их не допускать рукоприкладства, уходить от абьюзеров и насильников и осуждать даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства.

А как вы считаете, есть ли хоть малая доля истины в выражении «бьет — значит любит»? И как лично вы относитесь к словам Тарасова?