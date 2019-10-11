«Хватит в прятки играть!»: россияне снова активизировались в #Гагачате

Брэдли Купер и Леди Гага снялись в ролике, анонсирующем выход документального фильма How To Be о композиторе Марке Ронсоне, а поклонники окунулись в воспоминания об их красивом романе.

Леди Гага уже давно пора покупать русско-английский разговорник. Ведь после выхода фильма «Звезда родилась» и слухов о романе с Брэдли Купером, на ее страничку подписались едва ли не все российские хейтеры. К ним присоединились и «любители поговорить о соленьях», а также те, кому срочно надо продать авто или купить по дешевке зимнюю резину, — одним словом, #Гагачат.

На защиту нашей русской модели Ирины Шейк, оказавшейся брошенной, «встали всем миром», но и свои проблемы комментаторы решать не забывали. А с выходом трейлера к фильму How To Be, где Гага и Купер вновь снялись вместе, любители позлословить, да и просто поболтать вспомнили для чего они таки собрались.

Аккаунт Гаги снова атаковали. Причем на этот раз комментаторы настроены решительно и в вежливой и не очень форме просят звезд таки рассказать правду.

ciladesousa: «Когда вы уже признаетесь, что вы вместе?» magda_lena_gift: «Все что ли? Женятся они уже? Где тут писать поздравления?» gretapalazzolo: «Увела мужика! Хватит в прятки играть. Будь добра отчитаться, что и как». rexathorn: «Не удивлюсь, если они уже и детей усыновить успели, как это сейчас модно».

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Ирину Шейк по-прежнему жалеют, хотя ее папарацци частенько видят то в компании бывшего мужа Дженнифер Энистон Джастина Теру, то обнимающейся с известным модельером Жаном-Полем Готье.

andreysanych1980: «Не скромно хвастаться, когда увела чужого мужа».

А также торопятся напомнить обладательнице премии «Оскар», что вниманием русских та обязана исключительно Шейк.

Впрочем, и о собственных делах участники чата по-прежнему не забывают. Как-никак, на дворе осень и самое время задуматься о том, как правильно солить грузди, запекать тыкву и кабачки и заставить мужа варить аджику…

pomi_motya: «Свеклы накопала три вагона. Кому-нибудь надо?» _mindaleek: «Никто нас не вытеснит из гага чата». maria.krasovskaya07: «Ребята, вчера были на дне рождения. Отмечали… Напишите хорошему человеку хороший рецепт и похмелья».

Впрочем, трейлер может оказаться не больше, чем работой хороших друзей. Ведь с Марком Ронсоном Леди Гага сотрудничала еще до своего актерского дебюта: в 2016 году она работала с композитором при записи альбома Joanne.

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К тому же, возможно, исполнительница окунулась в новую влюбленность: по слухам, у нее роман со звукооператором Дэниэлом Хортоном. А вот Брэдли Купер после разрыва с Шейк замкнулся в себе. И все свободное время уделяет воспитанию дочки Леи. Да, и многие поклонники заметили, что с недавних пор он заметно прибавил в весе и выглядит неухоженными.

А вы хоть раз отметились в #Гагачате?