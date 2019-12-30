Кто в Таиланд, кто в Крым, а кто — дома: где отметят Новый год звезды российского шоубиза

Он уже совсем близко – самый долгожданный, самый сказочный праздник, позволяющий вернуться в детство! Вам интересно, где встретят бой курантов наши звезды? Мы сейчас расскажем!

Эвелина Бледанс, актриса и ведущая: «В Таиланде!»

Известная актриса Эвелина Бледанс призналась, что у нее не слишком много времени на праздничный отдых — надо много работать:

«Вернемся из Таиланда 3-го января, потом у меня еще гастроли со спектаклями…»

Наталья Сенчукова: «В Крыму!»

«В Новый год мы будем на работе, в Крыму, — ответила на наш вопрос певица Наталья Сенчукова. — На самом деле, праздновать на работе — это очень хорошо и полезно: это же не за столом, много не съешь, а поскольку работаешь — калорий быстро сжигаются. Мы с Витей всегда так празднуем, с тех пор, как познакомились.

«Жалко запекать поросят»

Раньше у нас на Новый год всегда запекался поросенок. Теперь мы не едим свинину, нам жалко поросят этих красивых, как его можно есть, такого хорошенького, розовенького!

А после работы, если только это не несколько концертов до семи утра, мы, конечно, садимся за стол. А если Новый год встречаем на работе в другом городе, то потом улетаем домой и уже здесь с друзьями встречаемся.

А если мы не работаем, то дома вообще Новый год не празднуем, никогда. У нас это не принято в семье. Раньше, когда были еще живы родители, бабушки, мы все вместе садились 31-го, нарезали все… А потом мы уходили – или на работу, или к друзьям, дома никогда не праздновали».

«Надо сократить новогодние каникулы!»

«Вообще в праздники планируем меньше есть! — призналась Наталья. — Может быть, в первых числах января куда-нибудь поедем на несколько дней, но точно не в южные страны. Если уж живем в холодном климате — надо терпеть, а то расслабишься в тепле, потом возвращаться, бр-р-р… В общем, куда-нибудь в Европу.

Вообще я за то, чтобы сократили новогодние каникулы, это караул — люди с ума сходят от безделья. Отдыхать хорошо 3–4 дня, потом — просто кошмар. Потом ты уже забываешь, как работать. И выход на работу после таких длинных каникул — это просто шок».

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Эмма Малинина: «Наверное, в Таиланде»

Как рассказала нам супруга музыканта Александра Малинина, в этом году всей их семье пришлось ударно потрудиться, так что они заслужили хороший отдых:

«У нас был очень напряженный год, мы уедем отдыхать в теплую страну, чтобы было солнце, чтобы дети могли кататься на слонах… Наверное, в Таиланд.

У нас Устинья сдавала экзамены в консерваторию, Фрол тоже сдавал экзамены. Словом, год был напряженный и ответственный. Поэтому мы хотим расслабиться. А всей большой семьей обязательно соберемся на старый Новый год. Надеюсь, будет снег в это время. Елка у нас всегда очень долго стоит, мы ее разбираем только в феврале».

Прохор Шаляпин: «Уехать туда, где пожарче!»

Планирует много работать в новогоднюю ночь и Прохор Шаляпин:

«Я вообще пока не знаю, как я буду праздновать. Надеюсь, что буду на работе в новогоднюю ночь. И все праздники буду на работе — я «погоду» веду, все праздничные выпуски, и еще у нас программа «Знаменитые и смешные». А отдыхать начну после 15 января. Хочу уехать куда-то, где пожарче».

Мария Кожевникова: «Сожгу записочку с желаниями и запью шампанским»

Актриса Мария Кожевникова проведет этот праздник, конечно же, в кругу семьи:

«Обязательно с детьми стишки выучим… Вообще – ничего такого, чего нет в других семьях. Напишем Письмо Деду Морозу, расскажем, как мы себя вели, что хотим получить.

На столе у нас обязательно будет салат оливье, только для себя я его готовлю без майонеза. Будет крабовый салатик, мандарины, селедка под шубой…

Есть у меня такая традиция: пишу записочку с 12 желаниями, сжигаю, и под бой курантов запиваю ее глотком шампанского, хотя алкоголь вообще-то не пью».

Мы поздравляем всех с Новым годом и желаем провести дни отдыха там, куда стремится ваша душа!