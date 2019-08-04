НОВОСТИ

Эмма Малинина провела уикенд в компании 18-летней Устиньи

Супруга народного артиста России Александра Малинина вслед за дочерью улетела в Англию.

Эмма Малинина провела уикенд в компании 18-летней Устиньи
Эмма Малинина с дочкой Устиньей (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

57-летняя Эмма Малинина не решилась отправить дочку одну в Лондон. Супруга народного артиста России Александра Малинина улетел в Англию вслед за 18-летней Устиньей. После прослушивания девушку пригласили пройти летние курсы по классическому вокалу в «Guildhall School for Music and Drama».

Несмотря на занятость и насыщенный учебный день, юная исполнительница находит время для близких. Так, Устинья провела уикенд в компании мамы. После прогулки по городу они заглянула в одну из местных кондитерских, полакомившись десертами.

Эмма Малинина с дочкой Устиньей в Лондоне (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

«Вечернее чаепитие после школы!! Как приятно, когда рядом есть любимый и близкий человек», — подписала свой снимок с мамой Устинья Малинина.

В интервью на программе «Сегодня вечером» народный артист России Александр Малинин признался, что только спусти двенадцать лет, они с Эммой завели общих детей. Певец не хотел, чтобы его возлюбленная снова становилась мамой. На тот момент у Александра Николаевича уже был сын Никита от первого брака с Инной Курочкиной, а Эмма воспитывала маленького Антона, к которому Малинин относился, как к своему ребенку.

По словам избранницы музыканта, она решилась на вторую беременность после того, как певец сам попросил ее родить малыша. Александр мечтал о дочке. Разумеется, супруги неволочкова предполагали, что у них появятся двойняшки — Фрол и Устинья.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Малининзвездные детиУстинья МалининаЭмма Малинина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эмма Малинина провела уикенд в компании 18-летней Устиньи
Интересно?
Поделись с друзьями: