Эмма Малинина провела уикенд в компании 18-летней Устиньи

57-летняя Эмма Малинина не решилась отправить дочку одну в Лондон. Супруга народного артиста России Александра Малинина улетел в Англию вслед за 18-летней Устиньей. После прослушивания девушку пригласили пройти летние курсы по классическому вокалу в «Guildhall School for Music and Drama».

Несмотря на занятость и насыщенный учебный день, юная исполнительница находит время для близких. Так, Устинья провела уикенд в компании мамы. После прогулки по городу они заглянула в одну из местных кондитерских, полакомившись десертами.

«Вечернее чаепитие после школы!! Как приятно, когда рядом есть любимый и близкий человек», — подписала свой снимок с мамой Устинья Малинина.

В интервью на программе «Сегодня вечером» народный артист России Александр Малинин признался, что только спусти двенадцать лет, они с Эммой завели общих детей. Певец не хотел, чтобы его возлюбленная снова становилась мамой. На тот момент у Александра Николаевича уже был сын Никита от первого брака с Инной Курочкиной, а Эмма воспитывала маленького Антона, к которому Малинин относился, как к своему ребенку.

По словам избранницы музыканта, она решилась на вторую беременность после того, как певец сам попросил ее родить малыша. Александр мечтал о дочке. Разумеется, супруги неволочкова предполагали, что у них появятся двойняшки — Фрол и Устинья.