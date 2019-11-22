«Организм перестал бороться»: Сенчукова и Рыбин сообщили о возвращении болезни

Музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» сообщили, что у них снова проблемы со здоровьем. Как известно, последние годы они лечатся от рака кожи. О страшном диагнозе они узнали несколько лет назад в один день.

«Началось у нас по-разному, но узнали мы об этом вместе. Это был мой день рождения. Наташин врач нам написала: «Приезжайте, вас ждет онколог». Представляете, какого получить такое сообщение в свой день рождения», — заявил Виктор Рыбин.

Как отметил певец, ему, как и жене, сделали несколько операций. При этом Сенчукова подчеркнула, что за четыре года, что у нее были проблемы со здоровьем, никто даже не сделал ей гистологию. «Обнаружили одно и тоже, лечили лучевой терапией. Сейчас нам нельзя долго находиться на солнце. Все хорошо в меру. Сейчас это понимаем. Организм просто перестал бороться. Сейчас вот опять лечимся», — сказал музыкант.

По словам певца, главное не запустить болезнь. Если вовремя обратиться к докторам, то можно себя спасти. Кстати, сейчас им пишут многие люди, у которых такие же проблемы. Сенчукова всем подсказывает докторов, к которым следует обратиться за помощью.