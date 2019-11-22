НОВОСТИ

«Организм перестал бороться»: Сенчукова и Рыбин сообщили о возвращении болезни

По словам супругов, нужно заботиться о своем здоровье.

«Организм перестал бороться»: Сенчукова и Рыбин сообщили о возвращении болезни
Рыбин и Сенчукова снова лечатся от рака/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» сообщили, что у них снова проблемы со здоровьем. Как известно, последние годы они лечатся от рака кожи. О страшном диагнозе они узнали несколько лет назад в один день.

Виктор Рыбин с женой. Фото
Рыбин и Сенчукова лечатся от рака кожи/http://globallookpress.com/

«Началось у нас по-разному, но узнали мы об этом вместе. Это был мой день рождения. Наташин врач нам написала: «Приезжайте, вас ждет онколог». Представляете, какого получить такое сообщение в свой день рождения», — заявил Виктор Рыбин.

Как отметил певец, ему, как и жене, сделали несколько операций. При этом Сенчукова подчеркнула, что за четыре года, что у нее были проблемы со здоровьем, никто даже не сделал ей гистологию. «Обнаружили одно и тоже, лечили лучевой терапией. Сейчас нам нельзя долго находиться на солнце. Все хорошо в меру. Сейчас это понимаем. Организм просто перестал бороться. Сейчас вот опять лечимся», — сказал музыкант.

По словам певца, главное не запустить болезнь. Если вовремя обратиться к докторам, то можно себя спасти. Кстати, сейчас им пишут многие люди, у которых такие же проблемы. Сенчукова всем подсказывает докторов, к которым следует обратиться за помощью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

борьба с ракомВиктор РыбинНаталья СенчуковаПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Организм перестал бороться»: Сенчукова и Рыбин сообщили о возвращении болезни
Интересно?
Поделись с друзьями: