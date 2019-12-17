«Начнет все заново, и это будет смерть»: Шаляпин уверен в невиновности Борисовой

Певец Прохор Щаляпин не верит в обострение наркотической зависимости у Даны Борисовой. Порталу Teleprogramma.pro артист рассказал, что визуально телеведущая выглядит очень неплохо. Кроме того, Шаляпин уверен – Дана Борисова далеко не глупая женщина и прекрасно понимает – возвращение в наркотическую кабалу может оказаться для нее смертельным.

«Она хорошо понимает: если сейчас начнет все заново, то это просто смерть! Она просто не выживет уже. Поэтому я не думаю, что она взялась за старое. Нет, это не так», – уверенно заявил он.

Что касается конфликта Даны с дочерью, Шаляпин считает, что в его основе лежат не запрещенные вещества, а обычная человеческая эмоциональность. По убеждению артиста, не обязательно сидеть на наркотиках, чтобы у человека сдали нервы.

«Не надо ее клеймить, она талантливый человек, надо пожелать ей удачи, счастья, но просто она сама еще немножечко ребенок, ведет себя иногда как подросток, хотя, повторю, очень неглупая», – резюмировал он.