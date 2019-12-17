ЗВЕЗДЫ

«Начнет все заново, и это будет смерть»: Шаляпин уверен в невиновности Борисовой

Певец не верит, что его звездная коллега могла вновь начать злоупотреблять запрещенными препаратами.

«Начнет все заново, и это будет смерть»: Шаляпин уверен в невиновности Борисовой
Певец Прохор Шаляпин. Фото: Инстаграм

Певец Прохор Щаляпин не верит в обострение наркотической зависимости у Даны Борисовой. Порталу Teleprogramma.pro артист рассказал, что визуально телеведущая выглядит очень неплохо. Кроме того, Шаляпин уверен – Дана Борисова далеко не глупая женщина и прекрасно понимает – возвращение в наркотическую кабалу может оказаться для нее смертельным.

«Она хорошо понимает: если сейчас начнет все заново, то это просто смерть! Она просто не выживет уже. Поэтому я не думаю, что она взялась за старое. Нет, это не так», – уверенно заявил он.

Что касается конфликта Даны с дочерью, Шаляпин считает, что в его основе лежат не запрещенные вещества, а обычная человеческая эмоциональность. По убеждению артиста, не обязательно сидеть на наркотиках, чтобы у человека сдали нервы.

«Не надо ее клеймить, она талантливый человек, надо пожелать ей удачи, счастья, но просто она сама еще немножечко ребенок, ведет себя иногда как подросток, хотя, повторю, очень неглупая», – резюмировал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дана БорисоваДана Борисова наркозависимостьДана Борисова о воспитании дочери ПолиныНовости googleПрохор ШаляпинШаляпин личная жизнь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Начнет все заново, и это будет смерть»: Шаляпин уверен в невиновности Борисовой
Интересно?
Поделись с друзьями: