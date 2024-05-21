«Мое стоп-слово – жена»: рэпер ST и Любовь Аксенова поделились подробностями личной жизни на премьере фильма «Майор Гром: Игра»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Майор Гром: Игра». Это новая часть киноистории о приключениях Игоря Громова, который теперь сталкивается с несколькими формами зла. Но он снова должен спасти город вместе со своей возлюбленной Юлией Пчелкиной и другом Дмитрием Дубиным. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на презентации ожидаемого проекта.
Любовь Аксенова: «Мой конфетно-букетный период случился 11 лет назад»
Одной из первых на красной дорожке появилась актриса Любовь Аксенова, исполнившая роль журналистки Пчелкиной. Для выхода в свет она надела черный топ и такого же цвета юбку-карандаш.
Говоря о своей героине, Любовь отметила, что в новой серии продолжается ее роман с майором Громом. Она становится его неофициальным пиар-агентом. Ведь после победы над Чумным Доктором Игорь Громов превращается в народного любимца и теперь его портреты украшают чуть ли не все питерские остановки и не только. Поэтому такой помощник ему просто необходим!
А меж тем, несмотря на приобретенную популярность, Громов по-прежнему ведет аскетичный образ жизни: пользуется кнопочным телефоном и ест шаурму.
Любовь Аксенова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Пользуясь случаем, журналисты спросили Любовь, чем ей запомнился ее собственный конфетно-букетный период.
«Он случился 11 лет назад. Ну что там было? Еда там тоже была. Не конфеты, но поесть я тоже люблю», - отметила артистка.
Говоря же о фильме, Любовь Аксенова отметила, что он о любви, доверии, дружбе и страхе навредить близким. А эти темы очень близки артистке.
Матвея Лыкова гримировали по пять часов
Актриса Ольга Сутулова, появившаяся на премьере во всем белом, сыграла министра юстиции Марии Архипову, задумавшую произвести оптимизацию в сфере МВД. В картине жгучая брюнетка превратилась в яркую блондинку. По словам Ольги, это не более, чем грим, ей не пришлось перекрашиваться ради роли.
- Кого интереснее играть: отрицательную или положительную героиню? – поинтересовались у Ольги журналисты
Актриса ответила, что хорошо написанную драматургию.
Ольга Сутулова и Матвей Лыков. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Актер Матвей Лыков воплотил образ производителя дронов Августа Ван Дер Хольта. По сюжету в спину Хольта вживлено специальное устройство, на создание которого у гримеров уходило по пять-шесть часов.
Яна Чурикова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Кроме того, премьеру посетили телеведущая Яна Чурикова, которая предстала перед публикой в светло-голубом костюме, и актриса Сабина Ахмедова, выбравшая для выхода в свет также пиджак с короткой юбкой.
Рэпер ST не рискует
Гостями презентации новой части о Майоре Громе стали рэпер ST и его жена – телеведущая Ассоль Васильева. В январе этого года Ассоль родила вторую дочь. Сейчас ведущая, пришедшая на мероприятие в жилетке и джинсах, находится в прекрасной физической форме.
По сюжету картины главный антагонист Майора Грома – Призрак – затевает опасную игру, ставка в которой – жизни людей. Представители СМИ спросили Александра Степанова, насколько он сам склонен к рискованным играм.
ST ответил, что он довольно азартен, однако у него есть стоп-слово – «Жена».
Рэпер ST и Ассоль. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Это и в сексе тоже», - добавил музыкант.
Абсолютной неожиданностью для многих стало появление на премьере картины «Майор Гром: Игра» рэпера Славы Марлоу. Оказалось, что он написал саундтрек к фильму.
Кроме того, ожидаемую премьеру посетили певец, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров, актер Александр Олешко, музыкант Аркадий Укупник с дочерью, а также актриса Ирина Горбачева.
Ирина Горбачева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Сам фильм «Майор Гром: Игра» выходит в прокат 23 мая.
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