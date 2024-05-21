«Мое стоп-слово – жена»: рэпер ST и Любовь Аксенова поделились подробностями личной жизни на премьере фильма «Майор Гром: Игра»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Майор Гром: Игра». Это новая часть киноистории о приключениях Игоря Громова, который теперь сталкивается с несколькими формами зла. Но он снова должен спасти город вместе со своей возлюбленной Юлией Пчелкиной и другом Дмитрием Дубиным. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на презентации ожидаемого проекта.

Любовь Аксенова: «Мой конфетно-букетный период случился 11 лет назад»

Одной из первых на красной дорожке появилась актриса Любовь Аксенова, исполнившая роль журналистки Пчелкиной. Для выхода в свет она надела черный топ и такого же цвета юбку-карандаш.

Говоря о своей героине, Любовь отметила, что в новой серии продолжается ее роман с майором Громом. Она становится его неофициальным пиар-агентом. Ведь после победы над Чумным Доктором Игорь Громов превращается в народного любимца и теперь его портреты украшают чуть ли не все питерские остановки и не только. Поэтому такой помощник ему просто необходим!

А меж тем, несмотря на приобретенную популярность, Громов по-прежнему ведет аскетичный образ жизни: пользуется кнопочным телефоном и ест шаурму.