Мария Погребняк из шоу «Сокровища императора» выходит замуж

Мария Погребняк уже давно стала известной персоной, так как участвует в реалити-шоу и дружит с Ольгой Бузовой. Она 10 месяцев назад объявила, что разводится с футболистом Павлом Погребняком. Даже ради сыновей они не стали сохранять брак. Вскоре блондинка намекнула, что у нее новые отношения.

Своего избранника она пыталась скрывать, лишь называла его имя. Но журналисты выяснили, что это бизнесмен Игорь Головинский. И накануне во время прогулки он попросил ее руки и сердца. Мария не ожидала такого поступка, но ответила положительно и приняла кольцо с бриллиантом.

«На набережной Игорь предложил присесть и отдохнуть на лавочке. Я залипла в телефоне, отвечая на рабочие сообщения. А он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела. Секунда и я синхронизируюсь, перевожу взгляд, а на моей ладони бирюзовая коробочка. "Что это?" - задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть... Мне сделали предложение», – написала она в соцсети.

Поклонники принялись поздравлять Погребняк с радостным событием. Многие отметили, что она заслужила быть счастливой. Другие удивились, что экс-жена футболиста так быстро устроила свою личную жизнь, а вот Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым так и не вышла снова замуж.