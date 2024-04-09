Полиция заказала экспертизу песни Сергея Шнурова с шутками про уборку снега и вывоз мусора в Санкт-Петербурге

Сергей Шнуров привлек внимание к своему творчеству. Фото: Global Look Press

Экспертиза песни Сергей Шнурова показала, что в ней содержится сарказм и утрирование.

Сергей Шнуров не раз оказывался в центре скандалов. На этот раз полиция обратила внимание на его песню про Санкт-Петербург, где он шутит на тему уборки снега и вывоза мусора. 

По данным СПБГУ, сотрудники МВД попросили эксперта провести экспертизу, чтобы выяснить: есть ли в песне фейки и есть ли попытка выставить недостоверные данные за достоверные. По результатам проведенной экспертизы, наличие фейков не было обнаружено. Отмечается, что в песне присутствуют сарказм, утрирование и насмешка. 

«Автор приводит одностороннее исключительно негативное видение ситуации. Но негативные выводы не подаются как доказательные факты, а скорее показывают негативное отношение со стороны автора к происходящему», – указано в экспертизе.

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К слову, эта проверка была проведена еще в марте. Больше никаких претензий в адрес Шнурова не поступало, пишет SPB.KP.ru. Напомним, что ранее артист часто употреблял нецензурную лексику в песнях. Он также мог ссориться с разными персонами в соцсети. 

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