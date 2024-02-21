Яна Чурикова: «Все друг друга могут понять. Главное - хотеть этого»

Яна Чурикова окончила журфак МГУ, но вся ее жизнь связана с популярной музыкой. Даже диплом она писала о влиянии музыкального телевидения на массовое сознание. Неудивительно, ведь ее карьера началась с работы на MTV - наиглавнейшем тогда музыкальном канале. После трудилась в самых разных вокальных шоу (отдельно упомянем легендарную «Фабрику звезд»). Сейчас Яна ведет «Голос», привнося в этот многолетний проект фирменное чуриковское обаяние, когда каждый участник уверен: ведущая держит пальцы крестиком именно за него.

- Яна, что вас удивляет именно в текущем, 12-м сезоне «Голосе»? И как ведущую, и как внимательного наблюдателя.

- Во-первых, меня всегда изумляет, какое количество талантливых людей есть у нас в стране. И «Голос» открывает их широкой публике. Во-вторых, впервые поймала вот какой момент. Люблю «монтировать» в голове общую картину - мои ощущения на слепых прослушиваниях во время записи и то, что получается в эфире. На съемках я не вижу лиц и реакций наставников, не слышу, о чем они говорят между собой. Но наблюдаю из «рыдальной комнаты» (комната ожидания, где близкие болеют за артиста. - Авт.), на какой секунде, на какой ноте происходит волшебный разворот кресла. Когда пересматриваю как зритель, совмещаю картинки и анализирую механику этого чуда. Это невероятно захватывающе!

В-третьих, удивляет, как создатели проекта умудряются держать интерес аудитории и находить не только ярких участников, но и наставников. Ведь столько легендарных музыкантов уже побывало в красных креслах. Никогда не знаешь, какая «химия» будет между ними. От этого успех нового сезона зависит очень сильно, а ведь может еще и не сложиться! Но в 12-м сезоне сложилось - и мне нравится, как именно. Какие разные получились наставники, но с общей любовью к музыке и чуткостью к творческим людям.

- Есть ли отличия женского конферанса от мужского?

- Конечно, у мальчиков своя специфика в этом смысле, у девочек своя. Мужчина может поддержать по-отцовски, по-братски или как друг и товарищ. Женщина - это про эмпатию, сострадание, она утешит по-матерински, по-сестрински. Или будет подругой, которая всегда за тебя. Участники должны расцветать в шоу, все работает на это. «Голос» - исключительно человекоцентричный проект. Хочется порой расширять границы конферанса там, где это возможно.