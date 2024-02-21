Яна Чурикова: «Все друг друга могут понять. Главное - хотеть этого»

Яна Чурикова окончила журфак МГУ, но вся ее жизнь связана с популярной музыкой. Даже диплом она писала о влиянии музыкального телевидения на массовое сознание. Неудивительно, ведь ее карьера началась с работы на MTV - наиглавнейшем тогда музыкальном канале. После трудилась в самых разных вокальных шоу (отдельно упомянем легендарную «Фабрику звезд»). Сейчас Яна ведет «Голос», привнося в этот многолетний проект фирменное чуриковское обаяние, когда каждый участник уверен: ведущая держит пальцы крестиком именно за него.
- Яна, что вас удивляет именно в текущем, 12-м сезоне «Голосе»? И как ведущую, и как внимательного наблюдателя.
- Во-первых, меня всегда изумляет, какое количество талантливых людей есть у нас в стране. И «Голос» открывает их широкой публике. Во-вторых, впервые поймала вот какой момент. Люблю «монтировать» в голове общую картину - мои ощущения на слепых прослушиваниях во время записи и то, что получается в эфире. На съемках я не вижу лиц и реакций наставников, не слышу, о чем они говорят между собой. Но наблюдаю из «рыдальной комнаты» (комната ожидания, где близкие болеют за артиста. - Авт.), на какой секунде, на какой ноте происходит волшебный разворот кресла. Когда пересматриваю как зритель, совмещаю картинки и анализирую механику этого чуда. Это невероятно захватывающе!
В-третьих, удивляет, как создатели проекта умудряются держать интерес аудитории и находить не только ярких участников, но и наставников. Ведь столько легендарных музыкантов уже побывало в красных креслах. Никогда не знаешь, какая «химия» будет между ними. От этого успех нового сезона зависит очень сильно, а ведь может еще и не сложиться! Но в 12-м сезоне сложилось - и мне нравится, как именно. Какие разные получились наставники, но с общей любовью к музыке и чуткостью к творческим людям.
- Есть ли отличия женского конферанса от мужского?
- Конечно, у мальчиков своя специфика в этом смысле, у девочек своя. Мужчина может поддержать по-отцовски, по-братски или как друг и товарищ. Женщина - это про эмпатию, сострадание, она утешит по-матерински, по-сестрински. Или будет подругой, которая всегда за тебя. Участники должны расцветать в шоу, все работает на это. «Голос» - исключительно человекоцентричный проект. Хочется порой расширять границы конферанса там, где это возможно.
Глядя на дочь Тасю, Яна вспоминает свое пионерское детство. Фото: личный архив Яны Чуриковой
- Каким образом?
- Мне очень нравится, когда получается не только на артистах сделать фокус, но и на музыке, на номерах, на людях, которые создают телевидение. Например, в номере Марии Лапшиной в прошлом сезоне на сцену вместе с ней вышел ее отец Сергей Старостин, знаменитый собиратель и исполнитель русского фольклора, и ансамбль «Под облаками» в подлинных народных костюмах из Белгородской губернии. А работа телевизионной команды проекта - моя отдельная любовь! Внутренней кухни мне всегда хочется показать чуть больше, чем обычно, жаль, не всегда есть возможность. Ну и ладно, ведь в целом «Голос» уже перевернул музыкальную индустрию.
- Как же?
- Золотой стандарт живого исполнения в прямом эфире на федеральных каналах и повышение качества этой музыки - прямая заслуга «Голоса». Магия его во многом основана на том, что происходит за кадром.
«Это чистое ТВ, без шоу-бизнеса»
- После того как вы сменили Дмитрия Нагиева, сразу написали, что его «нельзя заменить, он всегда будет первым». Испытываете ли давление со стороны зрителей после той рокировки?
- Я так написала, потому что это уважение к предшественнику и его вкладу. Если опасаться давления, то лучше такую профессию не выбирать. Наша «ведущенская» судьба такова: можно вести программу после кого-то или быть первой ведущей, а потом проект ведет кто-то другой - я проходила оба варианта. Когда в 2017-м на МУЗ-ТВ запустилась новая «Фабрика звезд», ведущей тоже досталось, а мне писали, что без меня «Фабрика» уже не та. Потом я сменила ведущего в «Голосе» и, конечно, мне тоже много чего писали... Как к этому относиться? Спокойно. Тем более огромную поддержку зрителей я тоже чувствую и очень благодарна людям за это. Работа есть работа. Остальное - эмоции.
- «Фабрика звезд» сформировала пласт современной эстрады - в диапазоне от Полины Гагариной до Тимати. Про «Голос» такое сказать нельзя. Почему?
- Это концептуально разные проекты. «Фабрика» была заточена на производство новых звезд с оригинальным репертуаром - на это работали продюсеры, и композиторы, и вся машина. Так рождался «продукт полного цикла» - артисты с узнаваемым именем и набором хитов. Да, поначалу под крылом продюсера, но затем все, у кого была воля, опыт и желание занять свое место, выстрелили и закрепились. В индустрии задержался тот, кто понял: «Фабрика звезд» - это не венец карьеры, а трамплин. На «Фабрике» ТВ и шоу-бизнес работали в связке.
Помните Яну такой в шоу «12 злобных зрителей» на MTV в конце 1990-х? Фото: MTV
- Так. А что тогда «Голос»?
- «Голос» - это чистое ТВ, без шоу-бизнеса. Он не производит артиста с репертуаром. Люди смотрят ради того, чтобы слушать хорошее исполнение знакомых хитов. Чтобы артист состоялся, у него должен быть хороший менеджмент, и это не канал-вещатель. Если приходит просто классный вокалист, которым после шоу никто не занимается, он так и останется просто классным вокалистом.
- А бывает, как с Ярославом Дроновым: он вышел в финал «Голоса» в 2014 году, когда пел народные песни в интересных аранжировках. Однако прославился и произвел фурор только в 2022 году - уже как SHAMAN. Как честнее перед собой и публикой?
- Если у артиста случился успех, надо просто принять и порадоваться. Кому судить, что честно, а что нет? Когда Ярослав участвовал в разных телешоу, это было действительно интересно - артист себя искал. Но любой поиск нужен для того, чтобы наконец найти. И выйти на следующий уровень. Видимо, Ярослав нашел формулу, которая помогла масштабироваться. Значит, стоило пройти такой длинный путь перед этим.
- Давняя претензия аудитории: «Почему все песни участники шоу поют на английском?»
- Ну не все. «Голос» дает разнообразное меню - при огромном наборе ограничений, с которыми сталкиваются наши музыкальные редакторы. Хочу отметить многолетнюю работу по продвижению русской народной песенной культуры легендарной наставницы «золотого состава» - Пелагеи. А вспомните, кто выиграл шоу «Голос. Уже не дети» и на каком языке она пела. Вероника Сыромля - девочка с косичками, народница, которая под руководством рэпера Егора Крида показала, что синтез современной музыки и народной традиции возможен и прекрасен. Всплеск интереса к народной музыке есть.
Просто это немного нишевая история. По стране проходят фестивали, куда съезжаются фольклорные ансамбли, занимающиеся поиском и записью народных напевов. Конечно, к ним нужно почаще обращаться. А еще было бы здорово вывести в широкие массы классическую музыку, но тут, честно, не знаю, как к этому подступиться. Очень тонкая вещь.
- Еще один из ваших флагманских проектов - «Евровидение». Вы за ним следили, вели, были глашатаем. После выхода России из этого шоу мы многое потеряли?
Яна считает, что теперь у юных возможностей куда больше. Фото: личный архив Яны Чуриковой
- Я за кросскультурное сотрудничество. Мне важно, чтобы люди обменивались знаниями, эмоциями, учились понимать и принимать ценности друг друга. Но на «Евровидении» постепенно политический компонент стал ощутимо перевешивать - я начала это чувствовать с 2011 года. Грань между конкурсом песни и полем идеологического боя была очень тонкая, и однажды она стерлась окончательно. Если конкурс утратил творческую доминанту, надо это принять. Что сделаешь? Поэтому я с большой надеждой посматриваю в сторону «Интервидения» (новый международный музыкальный конкурс, который анонсировал глава Первого канала Константин Эрнст. - Авт.). Посмотрим, что получится.
- Чего не хватает современной российской музыке прямо сейчас?
- Мне кажется, преемственности. И это работает в обе стороны: старшие не стремятся признавать молодых, за редкими исключениями. Да и молодым пофигу на то, что делали их предшественники. В этом смысле, кстати, «Голос» молодец: творчество Егора Крида в качестве наставника проекта «Голос. Уже не дети» - ярчайший пример того, как молодой артист преодолел скепсис старшей аудитории. Номера и музыкальное видение, к которым не привыкли взрослые зрители (подопечные Крида исполняли смелые миксы песен разных жанров - инди, хип-хоп, фолк, поп и др. - Авт.), нашли-таки отклик в сердцах людей. Обмен опытом поколений может и должен быть регулярным.
«Родительской мудрости нам всем»
- Почему в телеграм-канале последнюю запись вы сделали год назад? Надоело, некогда или устали?
- У меня личного ресурса хватает только на то, чтобы выпускать со своей командой проект «Фабрика с Яной Чуриковой» (выходящий в Ютубе цикл интервью в виде воспоминаний о культовом проекте. - Авт.). Сейчас третий сезон шоу, выложено уже более 50 интервью с любимыми «фабрикантами» и теми, кто делал проект. Мы публикуемся регулярно по четвергам. Этот контент требует много сил, внимания, производственных мощностей. Поэтому соцсети веду избирательно.
- На личную жизнь хватает времени и ресурса?
- На личную жизнь хватает всего. А главное - теперь хватает мозгов особенно не распространяться о ней. Годы работы в медиа научили меня - не стоит делиться тем, что только твое. Скажу только, что если раньше я всегда ставила на первое место работу, то сейчас стараюсь, чтобы все в жизни было в балансе.
- Не могу не спросить про 14-летнюю дочь Таисию. Какой она растет и чем радует вас?
- Таисия с отличием окончила музыкальную школу имени Прокофьева. Помимо обычной родительской гордости, я радуюсь и тому, что ребенок превзошел мать - моя музыкалка была в разы проще Тасиной. Ей пришлось впахивать капитально. Так что теперь у Таси есть первый большой серьезный диплом. Инструмент (фортепиано) не заброшен, и дочь периодически на нем играет.
В часы досуга: «Вот скажи мне, снежный, в чем сила песни?». Фото: личный архив Яны Чуриковой
- Кем бы вы хотели видеть ее в будущем?
- Все, что я стараюсь создать для нее, - это ощущение дома, чувство семьи. А наши ожидания по поводу того, какую профессию должны выбрать наши дети, - дискурс прошлых лет. А то и позапрошлых. Вся среда вокруг детей сейчас создается таким образом, чтобы вопрос их профориентации сделать более понятным и удобным для решения. Современный человек получает такое огромное количество инструментов для реализации, что порой думаешь: как же круто им сейчас расти! В наших девяностых ничего такого не было. И все же что-то остается неизменным. Моя мама знала, что я выберу профессию сама - и спасибо ей за то, что не давила, как только поняла, что я нащупала свой путь. Родительской мудрости желаю нам всем!
- Общий язык с дочерью, да и вообще молодым поколением, находите легко?
- Когда-то я была как раз в положении молодежи, которую не понимало старшее поколение. Если ты работаешь на MTV и выглядишь, как маленький панк, на какую терпимость со стороны взрослых можно рассчитывать? Но порой уважаемые взрослые люди в своем упоительном размазывании нас, молодых, по асфальту, слишком увлекались и, делая больно нам, обнажали свое бессилие. Итог - ноль диалога и взаимопонимания. Поэтому я себе однажды пообещала, что не буду такой. Пока удается держаться. Конечно, невозможно совсем на одном языке говорить с представителями другого поколения. Но всегда есть ценности, которые объединяют. И тут на помощь снова приходит «Голос». Наставник - вот самая правильная роль, когда ты становишься взрослее! Будь полезен. Не осуждай. Вдохновляй. Все друг друга могут понять. Главное, хотеть этого.
«Голос» 12+
Пятница 21.45 Первый канал