«Майор Гром» выйдет в формате аудиокниги

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Напомним, по комиксам и фильму, Игорь Гром — это отважный питерский полицейский, который не прочь остановить злодеев в духе западных боевиков. Но однажды в городе появляется линчеватель в маске, зовущий себя Чумным Доктором и жестоко карающий коррупционеров и зажравшихся богачей. Простые люди начинают поддерживать «борца за справедливость». И в этот момент настоящему стражу порядка нужно сделать выбор, за кого он будет сражаться в пылающем Петербурге.