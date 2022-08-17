«Майор Гром» выйдет в формате аудиокниги

23 августа на сервисе «Яндекс Музыка» появится аудиокнига «Майор Гром» — по мотивам российского кинокомикса, вышедшего в 2021 году.
Автором текста выступил сценарист Алексей Волков, а чтецом — актер Тихон Жизневский, сыгравший майора Игоря Грома в кино.
«В книге описаны те же события, что и в фильме, но по-новому — от лица главного героя, — говорит Жизневский в трейлере аудиокниги. — Он простой парень, который борется с преступниками, не считаясь правилами, но и не теряя чувство юмора».
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Напомним, по комиксам и фильму, Игорь Гром — это отважный питерский полицейский, который не прочь остановить злодеев в духе западных боевиков. Но однажды в городе появляется линчеватель в маске, зовущий себя Чумным Доктором и жестоко карающий коррупционеров и зажравшихся богачей. Простые люди начинают поддерживать «борца за справедливость». И в этот момент настоящему стражу порядка нужно сделать выбор, за кого он будет сражаться в пылающем Петербурге.