Мария Куликова призналась, что ее не позвали на съемки 12-го сезона «Склифосовского» в Кисловодск

Мария Куликова продолжает активно строить карьеру. Она многим полюбилась благодаря роли в сериале «Склифосовский». Актриса призналась, что за 11 сезонов ее героиня поменялась и стала более серьезной. По ее словам, съемки порой бывают очень сложными.

Артистка рассказала, что ей запомнились съемки в Подмосковье, где актерам пришлось спуститься в песчаный карьер. Она вспомнила, что тогда было очень сильно холодно. А недавно началось производство 12 сезона. Мария заявила, что на съемки в Кисловодск ей ехать не пришлось.

«Мою героиню в Кисловодск не взяли. Мы очень смеялись, я все время это припоминаю режиссеру со словами: "Ну знаешь, если бы я в Кисловодск поехала…" Но для меня это такая же история, как и съемки в Туапсе. По сути, я ничего не потеряла. Так что, в общем, обид нет, все исчерпано!» — пояснила она.

Также актриса отметила, что пока не держала в руках сценарий, так как он находится в работе. Она заверила, что сезон будет интересным и захватывающим, но у ее героини ничего экстремального в жизни не предвидится.

Она рассказала, что ожидаются масштабные съемки. По ее словам, возможно будет участвовать спецназ, так как снимать могут даже штурм города. Об этом Куликова поведала в интервью Teleprogramma.pro.

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