Мария Куликова о своем 12-летнем сыне: «Он уже освоил всю программу Boeing 737»

Мария Куликова активно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Склифосовский». Скоро должен начать сниматься 12-й сезон этой картины. Порой актриса на съемки берет с собой сына Ивана, которому 12 лет.

В интервью Teleprogramma.pro она призналась, что теперь уже делает это реже, так как у наследника загруженный график. Несмотря на свой юный возраст сын артистки уже знает, с чем бы хотел связать свою жизнь. Он очень увлечен полетами на самолете и хочет стать пилотом гражданской авиации. Эту идею Мария одобряет.

«Ваня совершает полет на Airbus 320. Он уже освоил всю программу Boeing 737. В Москве есть авиатренажеры, которые полностью повторяют кабину пилота и создают соответствующую атмосферу. Кабину трясет, а ты сажаешь самолет. Это очень недешевое увлечение. Но мы нашли вариант и покупаем оптом занятия», — поделилась актриса.

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Она добавила, что профессиональный пилот хвалил ее сына. По ее словам, педагог отметил, что мальчик уже может угнать самолет или помочь другому пилоту, если что-то случится во время рейса. Куликова рассказала, что после освоения Boelng 737 ее наследник стал учиться управлять Airbus. Она готова его во всем поддержать. Ваня даже узнал, что в Москве есть Авиационный институт, куда можно пойти потом учиться.

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