Мария Куликова о тайном замужестве: «Я девочка-девочка по сути своей, и «на ручки» — это очень даже про меня»

Не так давно Мария Куликова призналась, что во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал мужчина, который судя по всему, не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса и кино, так как актрисе удается держать его имя в секрете от поклонников.

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При этом знаменитость не стала скрывать, что обладает весьма темпераментной натурой. Себя Мария Куликова называет сложным персонажем. И свое замужество оценивает, как маленькое приключение. В новом статусе актриса ощущает себя все тем же человеком, кардинальных перемен в ее жизни не произошло.

«Я девочка-девочка по сути своей, и «на ручки» — это очень даже про меня», - намекнула Мария Куликова, дав понять, что ей нравится, когда мужчины проявляют к ней заботу.

Новому мужу актрисы удалось поладить и с ее сыном Ваней от Дениса Матросова. Мария Куликова не запрещает мальчику общаться и видеться с родным отцом.

По материалам «СтарХит»