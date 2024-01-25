Актриса Мария Куликова заявила, что не скрывает мужа: «Не вижу повода об этом трындеть на публике»

Мария Куликова привыкла не говорить о личной жизни. Она снимается в кино и всегда была в центре мужского внимания. Актриса была в браке с Денисом Матросовым, от которого родила сына Ивана. Но после 14 лет совместной жизни они развелись.
Потом стали ходить слухи, что она строит отношения с Виталием Кудрявцевым. Звезда сериала «Склифосовский» уже не скрывает, что в 2023 году вышла замуж. Она в интервью заявила, что не прячет своего избранника, но представлять его публике не намерена.
«Специально ничего не скрываю, но и не афиширую свою личную жизнь. Я действительно официально уже какое-то время замужем, но не вижу повода об этом трындеть на публике. Просто для меня как-то странно выносить такую информацию: «Привет народ, вот мой супруг…» — высказалась 46-летняя артистка.
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Она также заверила, что очень стеснительная. Куликова пояснила, что именно благодаря профессии борется со своей скованностью и работает над собой. Она отметила, что на съемках может предстать в любой образе, в том числе быть смелой женщиной, пишет «7 Дней».