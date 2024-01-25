Актриса Мария Куликова заявила, что не скрывает мужа: «Не вижу повода об этом трындеть на публике»

Мария Куликова привыкла не говорить о личной жизни. Она снимается в кино и всегда была в центре мужского внимания. Актриса была в браке с Денисом Матросовым, от которого родила сына Ивана. Но после 14 лет совместной жизни они развелись.

Потом стали ходить слухи, что она строит отношения с Виталием Кудрявцевым. Звезда сериала «Склифосовский» уже не скрывает, что в 2023 году вышла замуж. Она в интервью заявила, что не прячет своего избранника, но представлять его публике не намерена.