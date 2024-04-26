Меньшиков - Воланд, Матвеев - Мастер, Борисов - Иешуа: кто мог сыграть в экранизации «Мастера и Маргариты»

Кинопробы - это всегда дико интересно: хочется пофантазировать, кто из актеров мог бы (лучше или хуже) справиться с той или иной ролью. Но в то же время это и дико секретно: чтобы сберечь самолюбие и без того тревожных, обидчивых и закомплексованных артистов, режиссеры и продюсеры до гробовой доски держат в тайне, кого пробовали в свои картины.
И все же, к счастью, случаются исключения. Так, на днях художник по костюмам Надежда Васильева - вдова великого Алексея Балабанова - рассекретила пробы к современной экранизации «Мастера и Маргариты» 18+, работа над которой стартовала аж в 2018 году. Варианты выглядят весьма убедительно и порой неожиданно органично.
Мастер (Максим Матвеев)
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Известно, что Максим Матвеев привык готовиться к каждому проекту фанатично. Буквально до уровня заболевания ролью: для спектакля «Кинастон» (18+) высушился почти на двадцать кило, для «Мосгаза» (16+) буквально «состарился» и звонил жене Елизавете Боярской, разговаривая голосом старика, ради «Триггера» (18+) стал чуть ли не клиническим психологом. Так что нет сомнений, что и для роли Мастера актер временно потерял рассудок и научился писать гениальные романы.
На пробах Максим передает как болезненное состояние Мастера, так и его умиротворение. Возможно, режиссера Михаила Локшина отпугнул как раз излишний натурализм образа (фильм сначала должен был снимать Николай Лебедев, он и рассматривал Матвеева на роль). Глобальный пофигизм, застывший на лице Евгения Цыганова, оказался предпочтительнее.
Маргарита (Елизавета Арзамасова)
Фото: Пелагея Тихонова/Агенство «Москва»
На самом деле Елизавета Арзамасова, беременная в настоящий момент вторым ребенком от Ильи Авербуха, могла бы стать идеальной Маргаритой - поскольку являет в жизни и в кадре визуализированное воплощение благочестия, преданности мужу и слегка странной для XXI века возвышенности времен Серебряного века. Но как только на роль Мастера утвердили Евгения Цыганова, стало очевидным, что лучшей, чем жена Юлия Снигирь, Маргариты ему не сыскать. Ну не брать же на роль главного героя в пару к Елизавете уважаемого Илью Авербуха... При всем уважении.
Воланд (Олег Меньшиков)
Фото: Global Look Press
Еще со времен «Утомленных солнцем» 18+ Олег Меньшиков умеет показывать инфернальное обаяние зла. И делает это не хуже немецкого Аугуста Диля, блистательно воплотившего образ очаровательно-омерзительного фашиста в «Бесславных ублюдках» 18+ Квентина Тарантино.
Фото: кадр из фильма
Поэтому практически нет сомнений, что мессир в исполнении народного артиста РФ получился бы и мудрым, и остроумным, и едким, и зловещим одновременно. Увы, не повезло. Да и Диль, надо признать, стал настоящим украшением этого проекта.
Азазелло (Федор Лавров и Макар Запорожский)
Фото: кадр из фильма
Могучего и зловредного клыкастого демона из свиты Воланда могли бы воплотить на экране и Федор Лавров, и Макар Запорожский: надо признать, что оба в образе смотрятся весьма устрашающе, хоть первый и отсылает явно к образу Александра Филиппенко в экранизации Владимира Бортко.
Макар Запорожский намного моложе других претендентов на эту роль и, возможно, еще сыграет Азазелло. Фото: личная страница Макара Запорожского в социальной сети
И все же Алексей Розин придает рыцарю чуть больше густых разноцветных красок, выглядит более солидно и чертовски недобро. К слову, Лавров не много потерял - и сыграл ангарского маньяка в продолжении сериала «Чикатило» 18+.
Фото: Сергей Киселев/Агенство «Москва»
Иешуа (Юра Борисов)
Фото: кадр из фильма
Кажется, вот тут очевидный промах кастинг-директора картины и режиссера. Мы, конечно, не видели, как живьем Юра Борисов отыгрывает Иешуа, но за один только просветленный взгляд актера можно было утвердить на роль Иешуа вместо флегматичного и вялого Аарона Водовоза - голландского актера, на счету которого довольно мало ярких образов.
Фото: Александр Авилов/Агенство «Москва»
Латунский (Сергей Бурунов)
Фото: кадр из фильма
Вместо Дмитрия Лысенкова роль критика Латунского мог взять на себя один из главных комедийных актеров эпохи Сергей Бурунов.
Фото: кадр из фильма
«В отличие от Латунского, кто такой Бурунов, не знала и не понимала, почему все радуются и хлопают себя по ляжкам, - написала Васильева. - 2018 год - я и пошла смотреть «Богатыря», последнего и первого. Водяной не очень расширил мои знания, но радость группы оценила. Чувствовала себя серой, как штаны пожарника. Поэтому одевала его долго и много».
А кто еще
Кроме того, на роли Иешуа рассматривались Антон Шагин и Риналь Мухаметов, Геллы - Диана Пожарская, Азазелло - Тимофей Трибунцев, Ивана Бездомного - Павел Деревянко и Сергей Кемпо («Нюрнберг» 12+), Бенгальского - Михаил Полицеймако.