Меньшиков - Воланд, Матвеев - Мастер, Борисов - Иешуа: кто мог сыграть в экранизации «Мастера и Маргариты»

Кинопробы - это всегда дико интересно: хочется пофантазировать, кто из актеров мог бы (лучше или хуже) справиться с той или иной ролью. Но в то же время это и дико секретно: чтобы сберечь самолюбие и без того тревожных, обидчивых и закомплексованных артистов, режиссеры и продюсеры до гробовой доски держат в тайне, кого пробовали в свои картины.

И все же, к счастью, случаются исключения. Так, на днях художник по костюмам Надежда Васильева - вдова великого Алексея Балабанова - рассекретила пробы к современной экранизации «Мастера и Маргариты» 18+, работа над которой стартовала аж в 2018 году. Варианты выглядят весьма убедительно и порой неожиданно органично.

Мастер (Максим Матвеев)