Михалков рассказал, как Меньшиков отказался от съемок в его фильме за 2 дня до старта: «Это был удар»

Никита Михалков признался, что имеет особенное отношение к Олегу Меньшикову в настоящее время. Актер дважды подвел его. В первый раз, когда должен был играть присяжного № 1 в фильме «12».

За два дня до съемок, когда процесс подготовки кипел вовсю, Меньшиков неожиданно позвонил режиссеру и заявил, что не может сниматься.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — прокомментировал Михалков.

В итоге на эту роль позвали Сергея Маковецкого, который мастерски исполнил эту роль.

Позже Михалков все-таки пригласил Меньшикова в свой фильм «Утомленные солнцем», и опять случился казус. Как рассказал режиссер, актер опять вел себя некрасиво. И вновь не закончив начатого, покинул съемочную площадку.

Этот поступок Олега Меньшикова «профессионально оскорбил» Никиту Михалкова.

Источник: YouTube-шоу Надежды Стрелец.

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