Стрельба, взрывы, погони: НТВ покажет остросюжетный детектив «Стражник»

У актера Макара Запорожского отличная физическая подготовка, но перед началом съемок ему пришлось усиленно тренироваться и оттачивать отдельные элементы единоборств, чтобы справиться с ролью опытного спецназовца.

«Я занимался с инструктором по рукопашному бою и стрелковой подготовке спецподразделения «Альфа». Он научил меня тому, что я должен транслировать и внушать своему объекту. Я был за рулем УАЗа, джипа, научился ездить на пазике с двойным сцеплением», — рассказывает актер.

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