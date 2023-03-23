Стрельба, взрывы, погони: НТВ покажет остросюжетный детектив «Стражник»

27 марта на канале НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Стражник».
По сюжету отца главного героя — доблестного спецназовца — арестовывают по подозрению в коррупции. Чтобы доказать его невиновность и добиться правды, парень устраивается на службу в ту же структуру простым сержантом, параллельно ведя собственное расследование.
Главные роли в сериале исполняют Макар Запорожский, Николай Козак, Яна Енжаева и Максим Щеголев.
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Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На экране много экшна и трюковых сцен: стрельба, захваты, драки, взрывы, погони на мотоциклах и автомобилях. Киношниками было задействовано свыше 10 видов и 50 единиц настоящего оружия, а также пожарные машины, машины ГИБДД, ППС и следственного комитета, армейский бронированный автодорожник «Тигр». В съемках проекта были заняты действующие сотрудники спецназа.
Сериал «Стражник». Фото: «Амедиа Продакшн»
У актера Макара Запорожского отличная физическая подготовка, но перед началом съемок ему пришлось усиленно тренироваться и оттачивать отдельные элементы единоборств, чтобы справиться с ролью опытного спецназовца.
«Я занимался с инструктором по рукопашному бою и стрелковой подготовке спецподразделения «Альфа». Он научил меня тому, что я должен транслировать и внушать своему объекту. Я был за рулем УАЗа, джипа, научился ездить на пазике с двойным сцеплением», — рассказывает актер.
Смотрите сериал «Стражник» — с 27 марта в 20:00 на канале НТВ.