Лиза Боярская рассказала об отношениях с бывшей женой Максима Матвеева

Елизавета Боярская и Максим Матвеев считаются одной из самых крепких и дружных актерских пар. Знаменитости уже почти 14 лет живут в браке и воспитывают двух сыновей - Андрея и Григория.

До знакомства с Боярской Максим Матвеев был женат на актрисе театра Олега Табакова Яне Сексте. Их развод был очень болезненным. Как рассказывали знакомые Яны, после расставания с мужем она надолго ушла в депрессию.

Но с годами боль утихла, Яна сумела принять выбор бывшего мужа. И они даже стали друзьями.

Яна Сексте вновь вышла замуж. Ее избранником стал Дмитрий Марин. Пара воспитывает дочку Аню.

По словам Елизаветы Боярской, с годами они начали дружить семьями. Прошлые обиды и претензии забыты.