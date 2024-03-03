Лиза Боярская рассказала об отношениях с бывшей женой Максима Матвеева

Елизавета Боярская и Максим Матвеев считаются одной из самых крепких и дружных актерских пар. Знаменитости уже почти 14 лет живут в браке и воспитывают двух сыновей - Андрея и Григория.
До знакомства с Боярской Максим Матвеев был женат на актрисе театра Олега Табакова Яне Сексте. Их развод был очень болезненным. Как рассказывали знакомые Яны, после расставания с мужем она надолго ушла в депрессию.
Но с годами боль утихла, Яна сумела принять выбор бывшего мужа. И они даже стали друзьями.
Яна Сексте вновь вышла замуж. Ее избранником стал Дмитрий Марин. Пара воспитывает дочку Аню.
По словам Елизаветы Боярской, с годами они начали дружить семьями. Прошлые обиды и претензии забыты.
«Сейчас мы вчетвером все хорошо и дружно общаемся, поддерживаем прекрасные отношения», - поделилась Елизавета Боярская.
Первая жена Максима Матвеева Яна Сексте. Фото: Global Look Press
Елизавета Боярская добавила, что всегда на связи с Яной Сексте и ее мужем.
По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света»