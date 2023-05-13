Какая мистика происходила на съемках нового «Мастера и Маргариты»

Сколько было попыток перенести на большой экран великий роман Михаила Булгакова? Множество! За экранизации брались в Польше, Югославии и Италии, а в России их было целых две - фильм Юрия Кары (снятый в 1993 году, он вышел в 2011-м) и сериал Владимира Бортко, который показали в 2005 году.

Теперь за дело взялись мастера из Universal Pictures - голливудская студия заказала экранизацию булгаковского романа российским коллегам, а потом американцы буквально испарились, как Степа Лиходеев. Оно и понятно: где «Мастер и Маргарита», там всегда чертовщина. Поэтому «Телепрограмма» осторожно представляет новый проект, который, надеемся, все-таки выйдет на экраны.

Дело «Мастера» боится

Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах... начали снимать полнометражный фильм по главному, как многие считают, роману Михаила Булгакова. И это уже было огромным успехом. Локальной победой над темными силами. Но затем все пошло наперекосяк. Словно злополучная Аннушка уже сделала свое черное дело.

Во-первых, потому что начало съемок выпало на 2021 год - разгоралась пандемия коронавируса. И многим было, мягко говоря, не до кино. Во-вторых, потому что проект задумали еще в 2018 году.

И с тех пор четыре года подряд нечистая мешала, как могла: то продюсеры поменялись, то режиссера сменили (Николай Лебедев ушел делать «Нюрнберг», а «Мастером» занялся Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки»), то проблемы с названием возникли. Фильм должен был называться «Воланд», а все потому, что у авторов проекта возникли проблемы с правообладателями (если москвичей испортил квартирный вопрос, то потомков классиков - денежный).

В сети писали, что масла на трамвайные пути подлили наследники Булгакова, Сергей и Дарья Шиловские (дети от предыдущего брака третьей жены Михаила Булгакова Елены Шиловской) - якобы они умудрились продать права на экранизацию книги и в Америку, и в Россию. Не исключено, что и трудности с использованием названия романа возникли по этой причине. Только в конце апреля стало известно, что экранизация все же получит человеческое название - «Мастер и Маргарита».

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Штурмбаннфюрер Воланд