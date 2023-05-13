Какая мистика происходила на съемках нового «Мастера и Маргариты»

Сколько было попыток перенести на большой экран великий роман Михаила Булгакова? Множество! За экранизации брались в Польше, Югославии и Италии, а в России их было целых две - фильм Юрия Кары (снятый в 1993 году, он вышел в 2011-м) и сериал Владимира Бортко, который показали в 2005 году.
Теперь за дело взялись мастера из Universal Pictures - голливудская студия заказала экранизацию булгаковского романа российским коллегам, а потом американцы буквально испарились, как Степа Лиходеев. Оно и понятно: где «Мастер и Маргарита», там всегда чертовщина. Поэтому «Телепрограмма» осторожно представляет новый проект, который, надеемся, все-таки выйдет на экраны.
Дело «Мастера» боится
Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах... начали снимать полнометражный фильм по главному, как многие считают, роману Михаила Булгакова. И это уже было огромным успехом. Локальной победой над темными силами. Но затем все пошло наперекосяк. Словно злополучная Аннушка уже сделала свое черное дело.
Во-первых, потому что начало съемок выпало на 2021 год - разгоралась пандемия коронавируса. И многим было, мягко говоря, не до кино. Во-вторых, потому что проект задумали еще в 2018 году.
И с тех пор четыре года подряд нечистая мешала, как могла: то продюсеры поменялись, то режиссера сменили (Николай Лебедев ушел делать «Нюрнберг», а «Мастером» занялся Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки»), то проблемы с названием возникли. Фильм должен был называться «Воланд», а все потому, что у авторов проекта возникли проблемы с правообладателями (если москвичей испортил квартирный вопрос, то потомков классиков - денежный).
В сети писали, что масла на трамвайные пути подлили наследники Булгакова, Сергей и Дарья Шиловские (дети от предыдущего брака третьей жены Михаила Булгакова Елены Шиловской) - якобы они умудрились продать права на экранизацию книги и в Америку, и в Россию. Не исключено, что и трудности с использованием названия романа возникли по этой причине. Только в конце апреля стало известно, что экранизация все же получит человеческое название - «Мастер и Маргарита».
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Штурмбаннфюрер Воланд
Звезда «Бесславных ублюдков» Аугуст Диль выглядит почти идеальным Воландом. Фото: кадр из фильма
Главной звездой проекта стал известный и в Европе, и в Америке Аугуст Диль («Тайная жизнь», «Бесславные ублюдки»,
«Солт») - немецкий актер с безупречным отрицательным обаянием и харизмой демона. Тут стопроцентное попадание. Штурмбаннфюрер СС Дитер Хельстром из «Ублюдков», по сути, уже был предтечей образа Воланда.
С Мастером и Маргаритой поскучнее: их играют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, как известно, состоящие в законном браке. Что ж, на то она и лирическая линия, якобы главная (на самом деле, конечно, нет) в романе.
Роль черного рыцаря и вертлявого безумца Фагота, бывшего регента Коровьева, исполнил Юрий Колокольников.
Юрий Колокольников вполне убедителен в образе Коровьева. Фото: кадр из фильма
Хорошо постарались художники: «усишки, как куриные перья» ровно так и выглядят, хотя в некоторых сценах артист, во многом благодаря гриму, перевоплощается чуть ли не в Джокера из американских комиксов.
Еще один персонаж из свиты Воланда - Азазелло, падший ангел с жуткой внешностью: «маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию». Эту роль доверили любимому актеру Андрея Звягинцева Алексею Розину («Елена», «Нелюбовь»).
Геллу сыграла Полина Ауг, дочь Юлии Ауг. Судя по первым кадрам, девушка с нестандартной внешностью идеально подошла на роль рыжеволосой ведьмы со шрамом от насильственной смерти на шее - «горящие, фосфорические глаза», как писал Булгаков, по-настоящему пронизывают.
Александр Яценко со своим фирменным взглядом виноватого пропойцы воплотил образ Алоизия Могарыча: «черт знает на что похожий» проныра, лицемер, подлец и стукач, сосед Мастера и, конечно, журналист по профессии.
Кота Бегемота сыграл мейн-кун по имени Кеша. Фото: кадр из фильма
Пока на уровне трейлера картина выглядит так, будто готовили ее не для российского зрителя, а для Голливуда. Тут «торчат уши» «Бэтмена», и «Джокера» - словом, намешано все, что угодно.
А вот присутствует ли в фильме аутентичная атмосфера русского романа, которую так ждут зрители? Пока в этом есть сомнения. Хочется верить, что первое впечатление окажется обманчивым.
«Мастера и Маргариту» обещали выпустить в мае, однако точной даты премьеры до сих пор так и не назвали.