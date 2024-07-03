Юлия Пересильд: «Я предпочитаю, чтобы дети наступали на свои грабли, и даже получаю от этого удовольствие»

Одним из триумфаторов премии «Ника» стала актриса Юлия Пересильд, получившая статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Вызов». Эту награду она разделила со своей тезкой — Юлией Снигирь.

Юлия Пересильд призналась Teleprogramme.pro, что очень рада победе своей коллеги по цеху, поскольку это именно тот случай, когда испытываешь искренние эмоции по отношению к другому человеку. И ни о какой зависти не идет и речи, а это очень распространенное явление среди творческих людей.

«После просмотра «Мастера и Маргариты» наговорила Юлии много важных для актера слов, — начала разговор с журналистами Юлия Пересильд. — Я помню, когда вышел фильм «Битва за Севастополь», Юлия написала мне огромное письмо про картину, про роль, про то, что с ней произошло в тот момент. И вы не представляете, как это ценно и как это важно прочесть такое письмо от коллеги. Поэтому логично то, что мы получили премию вместе».

После такого признания Юлия Пересильд была настроена очень душевно и пообщалась с журналистами и на личные темы.

«Я никогда ни о чем не жалею»

— 5 сентября вам исполняется 40 лет. Как проведете этот день?

— Этот день рождения я встречу на сцене Театра наций. Я рада, что все так совпало.

— Какой подарок вы бы хотели получить?

— Мне бы хотелось, чтобы с группой «Мандрагора» мы успели записать альбом. И чтобы он вышел к этой дате. Для меня это было бы лучшим подарком. Но для этого должно сложиться много факторов.

— Жалеете ли вы о чем-нибудь?

— Я ни о чем никогда не жалею, даже когда совершаю ошибки. Но опыт, который ты приобретаешь, выходя из какой-то сложной ситуации, очень ценен. Это самое лучшее обучение.

— А как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями?

— У меня очень много способов для этого. А после полета в космос я вообще стала увлекаться психологией, психотерапией. Вообще, нет единого рецепта, у каждого он свой. И человек должен находить его сам.

Самое главное — чтобы было желание искать.

— Как вы считаете, детей нужно ограждать от ошибок или пусть наступают на свои грабли? Как это происходит в вашем случае?

— Я предпочитаю, чтобы дети наступали на свои грабли. и даже получаю от этого удовольствие. Конечно, это не касается вреда здоровью.

Например, дочка мне говорит: «Я хочу сделать такое», а я ей объясняю, что это закончится вот так и вот так. Дочь возражает: «Ну нет», а я ей отвечаю: «Да, но делай». А через неделю — «А!..»

Я говорю: «Ну ты сама этого хотела, попробовала. Здорово?»