Юлия Пересильд: «Я предпочитаю, чтобы дети наступали на свои грабли, и даже получаю от этого удовольствие»

Одним из триумфаторов премии «Ника» стала актриса Юлия Пересильд, получившая статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Вызов». Эту награду она разделила со своей тезкой — Юлией Снигирь.
Юлия Пересильд призналась Teleprogramme.pro, что очень рада победе своей коллеги по цеху, поскольку это именно тот случай, когда испытываешь искренние эмоции по отношению к другому человеку. И ни о какой зависти не идет и речи, а это очень распространенное явление среди творческих людей.
«После просмотра «Мастера и Маргариты» наговорила Юлии много важных для актера слов, — начала разговор с журналистами Юлия Пересильд. — Я помню, когда вышел фильм «Битва за Севастополь», Юлия написала мне огромное письмо про картину, про роль, про то, что с ней произошло в тот момент.
И вы не представляете, как это ценно и как это важно прочесть такое письмо от коллеги. Поэтому логично то, что мы получили премию вместе».
После такого признания Юлия Пересильд была настроена очень душевно и пообщалась с журналистами и на личные темы.
«Я никогда ни о чем не жалею»
— 5 сентября вам исполняется 40 лет. Как проведете этот день?
— Этот день рождения я встречу на сцене Театра наций. Я рада, что все так совпало.
— Какой подарок вы бы хотели получить?
— Мне бы хотелось, чтобы с группой «Мандрагора» мы успели записать альбом. И чтобы он вышел к этой дате. Для меня это было бы лучшим подарком. Но для этого должно сложиться много факторов.
— Жалеете ли вы о чем-нибудь?
— Я ни о чем никогда не жалею, даже когда совершаю ошибки. Но опыт, который ты приобретаешь, выходя из какой-то сложной ситуации, очень ценен. Это самое лучшее обучение.
— А как вы справляетесь со стрессовыми ситуациями?
— У меня очень много способов для этого. А после полета в космос я вообще стала увлекаться психологией, психотерапией. Вообще, нет единого рецепта, у каждого он свой. И человек должен находить его сам.
Самое главное — чтобы было желание искать.
— Как вы считаете, детей нужно ограждать от ошибок или пусть наступают на свои грабли? Как это происходит в вашем случае?
— Я предпочитаю, чтобы дети наступали на свои грабли. и даже получаю от этого удовольствие. Конечно, это не касается вреда здоровью.
Например, дочка мне говорит: «Я хочу сделать такое», а я ей объясняю, что это закончится вот так и вот так. Дочь возражает: «Ну нет», а я ей отвечаю: «Да, но делай». А через неделю — «А!..»
Я говорю: «Ну ты сама этого хотела, попробовала. Здорово?»
Юлия Пересильд. Фото: пресс-служба премии «Ника»
— Вы дочкам все разрешаете?
— Все разрешать невозможно. Я просто доверяю девочкам. Слава богу, у них все хорошо с анализом ситуации. Они внимательны к людям, понимают и пытаются разбираться в том, хороший ли человек или не очень, что он от них хочет.
Они даже некоторые моменты, наверное, лучше чувствуют, чем я.
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«Я учу дочек любить людей»
— Чему вы в первую очередь учите Анну и Марию?
— Самое главное — любить людей. Понимать, что мы все не идеальны, и идеальных не существует. И второй момент — важна какая-то открытость к людям и понимание, что если человек делает тебе плохо, то это не твоя, а его проблема.
— После выхода сериала «Слово пацана» Анна стала настоящей звездой. А сейчас она активно снимается?
— Мы не частим.
Юлия Пересильд с дочерью Анной. Фото: пресс-служба премии «Ника»
— Как вы поддерживаете себя в такой прекрасной форме?
— Я завидую тем, кто много времени посвящает йоге, спорту, и восхищаюсь этими людьми. Я к этому стремлюсь, тоже занимаюсь какими-то практиками. Пыталась освоить йогу, но мне кажется, пока у меня это не получилось.
Но если бы это было нужно для роли, тогда да. В принципе я и так себе нравлюсь и не готова себя измождать диетами.
— Как вы проводите время в выходные?
— Я из тех людей, про которых говорят: «Хочешь найти проблему — спроси меня как», поэтому даже в выходные я умудряюсь найти какие-нибудь дела. Недавно я ездила отдыхать и впервые за всю жизнь спала по восемь часов. Я и сама обалдела от этого эффекта, удивлена, что такая штука колоссально действует на твой организм, настроение, силы.
Когда у тебя выходной раз в четыре месяца, ты не помнишь, как он проходит, был ли он активен. К тому же есть дети, фонд, огромное количество дел, появилась музыкальная группа. Поэтому даже когда действительно выпадают выходные дни, их сложно назвать таковыми.
Например, позвонили из приюта с собаками. Надо срочно им помочь. Да какой уж тут выходной!
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