«Замечательная актерская работа»: Снигирь заслуженно получила «Нику», считает кинокритик Шнейдеров

Награду в номинации «Лучшая женская роль» получили Юлия Снигирь и Юлия Пересильд. Фото: Global Look Press 

Юлия Снигирь исполнила главную роль в исторической драме «За нас с вами».

В Москве прошла церемония награждения национальной кинематографической премией «Ника». Две награды в номинации «Лучшая женская роль» получили актрисы Юлия Снигирь за фильм «За нас с вами» режиссера Андрея Смирнова и Юлия Пересильд за роль в картине «Вызов» Клима Шипенко.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что Снигирь заслуженно получила «Нику», поскольку отлично справилась со своей ролью в исторической драме Смирнова. При этом с точки зрения актерских работ, по мнению критика, фильм «Вызов» не так интересен.

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«Для меня не очень понятна роль в фильме «Вызов». Я очень спокойно к этому фильму отношусь. С точки зрения искусства это, на мой взгляд, такая подделка под американское кино, только за дешево. Тогда как роль Снигирь — это действительно замечательная и очень интересная актерская работа», — заявил Шнейдеров в беседе с Teleprogramma.pro.

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