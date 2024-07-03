«Замечательная актерская работа»: Снигирь заслуженно получила «Нику», считает кинокритик Шнейдеров

В Москве прошла церемония награждения национальной кинематографической премией «Ника». Две награды в номинации «Лучшая женская роль» получили актрисы Юлия Снигирь за фильм «За нас с вами» режиссера Андрея Смирнова и Юлия Пересильд за роль в картине «Вызов» Клима Шипенко.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что Снигирь заслуженно получила «Нику», поскольку отлично справилась со своей ролью в исторической драме Смирнова. При этом с точки зрения актерских работ, по мнению критика, фильм «Вызов» не так интересен.

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