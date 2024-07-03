«Замечательная актерская работа»: Снигирь заслуженно получила «Нику», считает кинокритик Шнейдеров

В Москве прошла церемония награждения национальной кинематографической премией «Ника». Две награды в номинации «Лучшая женская роль» получили актрисы Юлия Снигирь за фильм «За нас с вами» режиссера Андрея Смирнова и Юлия Пересильд за роль в картине «Вызов» Клима Шипенко.
Кинокритик
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«Для меня не очень понятна роль в фильме «Вызов». Я очень спокойно к этому фильму отношусь. С точки зрения искусства это, на мой взгляд, такая подделка под американское кино, только за дешево. Тогда как роль Снигирь — это действительно замечательная и очень интересная актерская работа», — заявил Шнейдеров в беседе с Teleprogramma.pro.
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