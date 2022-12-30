«Дом дракона», «Конец света», «Триггер»: о каких сериалах много говорили в 2022 году

В этом году на разных видеоплатформах и каналах вышли сериалы, которые бурно, обсуждали, о которых спорили, но которые не оставили зрителей равнодушными. Рассказываем о самых ярких из них. Возможно, вам захочется посмотреть или пересмотреть их на этих новогодних праздниках.
«Дом дракона»
Безусловно, событием года стал выход на видеоплатформе сериала «Дом дракона» - приквела «Игры престолов». В новом фильме зрители увидели, какие события разворачивались на вымышленном континенте Вестерос за 200 лет до событий «Игры…». Приквел нашумевшего проекта обещал быть не менее захватывающим, чувственным и кровопролитным, чем его предшественник. Конечно, до «старшего брата» «Дому дракона» далеко, но сериал все же не подкачал.
«Дом дракона» получился более камерным, в нем гораздо меньше героев и сюжетных линий, чем в «Игре престолов». Но эти персонажи определенно заслуживают внимания.
В основу сериала легло противостояние двух любимых женщин короля Визериса I Таргариена – его дочери, принцессы Рейниры и молодой жены Алисенты. Когда-то еще в юности они были подругами, но по мере взросления обеих напряжение в отношениях между ними нарастало. Принцесса претендовала на Железный трон, но у Визериса появились и другие наследники.
Кадр из сериала «Дом дракона»
А своего апогея противостояние достигло после смерти короля и после того, как сын Алисенты Эймонд невольно стал виновником гибели сына Рейниры Люцериса. Трагедия разыгралась, когда Эймонд догонял родственника на своем драконе. В новом сезоне определенно вспыхнет Гражданская война. Так что зрителей ждет немало крови и батальных сцен.
Чем еще порадовал свою аудиторию первый сезон «Дома дракона»? Тем, что у зрителей появился свой фаворит – Деймон Таргариен, роль которого сыграл Мэтт Смит. По сюжету сериала этого харизматичного героя называют Порочным принцем. А порок, как известно, всегда притягивает!
«Властелин колец»
Основным конкурентом «Дома дракона» стал сериал «Властелин колец. Кольца власти», поскольку оба проекта шли на видеоплатформах практически в одно время.
Кто не помнит знаменитую трилогию Питера Джексона «Властелин колец», снятую в 2001-2003 годах и которая принесла своим создателям 17 «Оскаров». Спустя 10 лет Джексон снял приквел проекта под названием «Хоббит», также основанный на сюжетах Толкина.
Сериал «Властелин колец. Кольца власти» не имеет ничего общего с работой Джексона. Но его действие происходит за 1 000 лет до времени действия приключений Фродо и Бильбао, во вторую Эпоху.
В новом сериале зрители познакомились с такими персонажами, как эльф Келебримбор - эльфом-нолдором, одним из создателей Колец власти, его женой Галадриэль, его троюродным братом и основателем кольца Вилья Гиль-паладом, его сыном Элрондом, принявшем у отца кольцо. Что касается вселенной гномов, мохноногов, нуменорцев и людей, то там зрителей также ждало немало интересных открытий.
Кадр из сериала «Властелин колец»
Если говорить о знакомых персонажах, то зрители увидят Исилдура, которого, наверняка, помнили по трилогии «Властелин колец» Питера Джексона. Этот герой прославился тем, что победил Саурона в битве у подножия Ородруина и завладел Кольцом Всевластья, – правда, ненадолго.
Так же, как и трилогия Питера Джексона, сериал «Кольца власти» снимался в Новой Зеландии. Съемки начались в конце 2019 года, но из-за коронавируса были приостановлены на полгода и закончены в августе 2021 года. Предполагается, что съемки второго сезона пройдут уже в Британии.
«Нулевой пациент»
В этом году высокой оценки критиков удостоился российский сериал «Нулевой пациент», рассказывающий о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году.
Его действие разворачивается в стенах педиатрической больницы калмыцкой Элисты. Молодой педиатр Кирсан Аюшев предполагает, что у некоторых его пациентов проявляются симптомы ВИЧ, но другие врачи не относятся к его словам серьезно.
Тогда Аюшев тайно отправляет пробы анализов в Москву, и его предположение находит свое подтверждение. Из столицы в Калмыкию приезжает молодой специалист-эпидемиолог Дмитрий Гончаров, занимающийся изучением ВИЧ. Дмитрий и Кирсан размышляют над тем, как же можно предотвратить массовое заражение, но сталкиваются с непониманием чиновников.
Представители Минздрава СССР с экранов телевизоров говорят населению о том, что СПИД – это болезнь американских гомосексуалистов и наркоманов. И ее просто не может быть в идеологически правильном Советском Союзе. А если даже кто-то из чиновников и осознает масштабы катастрофы, то все равно замалчивает проблему, боясь потери своего высокого кресла.
Режиссерами сериала выступили Сергей Трофимов и актер Евгений Стычкин, который также сыграл журналиста Игоря Карлахана.
Кадр из сериала «Нулевой пациент»
По словам Сергея Трофимова, главные герои сериала – медики, боровшиеся со злом. Они абсолютно разные. Один – надломленный и сложный, другой – простой региональный врач, выполняющий свой долг. Сначала они ведут свою борьбу с распространением смертельной болезни поодиночке, но в итоге объединяются.
Роли врачей сыграли Никита Ефремов и казахстанский актер Аскар Ильясов, постепенно завоевывающий и российский кинорынок. Он также известен и по участию в сериале «Эпидемия».
У героя Никиты Ефремова есть реальный прототип – доктор медицинских наук, занимавшийся проблемами ВИЧ профессор Вадим Покровский.
Как пишет кинообозреватель Комсомольской правды», создатели проекта затрагивают не только медицинскую проблему в Калмыкии, но и бегло успевают показать волнения в Нагорном Карабахе, давление на прессу, уголовное преследование гомосексуалистов, влияние КГБ. А трагедия, развернувшаяся в Элисте, - это и, скорее, метафора краха советской идеи.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Конец света»
Нельзя пройти мимо работы стендапера Александра Незлобина, снявшего сериал «Конец света» о князе Тьмы. Проект буквально изобилует отсылками к «Мастеру и Маргарите», но обыгрывает их с учетом современных реалий.
Итак, на тех же Патриарших прудах появляется статный господин в элегантном красном пальто в компании эксцентричного персонажа с малиновыми волосами. Это никто иные, как сам Сатана и его помощник Азик Митрохин (видимо, намек на Даню Милохина). Как и в романе Булгакова, Азик называет своего руководителя Мессир и ловит каждое его слово.
Кадр из сериала «Конец света»
Властелин Ада приехал к своему сыну, чтобы уговорить его устроить конец света. Причем отпрыск сатаны – это не какой-нибудь порочный миллионер, как могли бы нафантазировать себе иные женщины, а рядовой кассир магазина в исполнении 23-летнего Семена Трескунова. Кстати, подсчитано, что это уже его 49-я роль в кино. Интрига первых серий сериала состоит в том, чтобы узнать, согласится ли испуганный парень на эту дьявольскую авантюру?
Как рассказал сам Александр Незлобин, он старался максимально деликатно обращаться с темой религии: создатели картины обращались за помощью к религиоведам, общались с батюшками. Но все же Незлобин делал ставку на семейные взаимоотношения. Режиссер даже обратился за помощью к психоаналитику, чтобы он рассказал, какими могут быть отношения Дьявола со своим сыном.
Незлобин скрупулезно проработал каждую деталь своего сериала. Например, весной этого года ученые опубликовали ролики со звуками чёрной дыры. И создатели сериала решили использовать их в проекте – в эпизоде появления героя Юрия Колокольникова. А художник по костюмам, работая над образом Мессира, даже воссоздавала украшения и запонки, которые любил Михаил Булгаков.
Александр Незлобин в своем фильме стебется над всем чем можно: пенсионными реформами, проблемами политзаключенных, произволом полицейских. А персонаж Колокольникова, так же, как и Воланд, наказывает всех нехороших людей и помогает хорошим. И, конечно, призывает зрителя задуматься, чью сторону он займет – тьмы или света.
«Монстр: История Джеффри Дамера»
Об этом сериале Netflix говорили очень много, но он вызвал весьма неоднозначную реакцию. Многосерийный фильм рассказывает о серийном маньяке, убившем 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. Также его называли каннибалом из Милуоки.
Дамер с особой жестокостью расправлялся со своими жертвами, расчленял их, а отрезанные части тела хранил в качестве трофеев.
На суде родители преступника рассказали о том, что у него было нормальное детство без психологических травм. Хотя уже тогда они заметили, что он начал расчленять животных, но почему-то не забили тревогу.
И несмотря на то что у Дамера диагностировали расстройство личности, шизотипическое расстройство личности и психотическое расстройство, суды Милуоки постановили, что он прекрасно понимал, что делает. В итоге в 1992 году маньяк был приговорен к 15 пожизненным срокам.
Кадр из сериала «Монстр. История Джеффри Дамера»
После того как это дело было раскрыто, об этом упыре стали писать книги и снимать фильмы. «Монстр: История Джеффри Дамера» - уже четвертая экранизация, посвященная маньяку-убийце. Так, его судьба нашла отражение в трех фильмах: «Тайная жизнь: Джеффри Дамер» в 1993 году, «Палач Дамер» в 2002 году и «Мой друг Дамер» в 2017 году. Однако новый проект Netflix вызвал много вопросов.
Так, некоторые семьи жертв каннибала из Милуоки выразили возмущение тем, что создатели проекта даже не поставили их в известность о выходе фильма. Особенно была возмущена Рита Исбелл, сестра 19-летнего убитого Эррола Линдси, тем, что Netflix воссоздал сцену ее эмоционального срыва во время одного из судебных заседаний. И ролик завирусился…
Многим не понравилась романтизация Дамера в этом сериале. Дошло до того, что некоторые особо сентиментальные зрительницы жалели маньяка и даже выражали ему симпатию. Видимо, обаяние актера Эвана Питерса сыграло с ним злую шутку.
Однако создатели сериала акцентировали внимание аудитории на том, что проект в первую очередь сделан в память о людях, пострадавших от рук убийцы, и затрагивает тему расовой дискриминации.
Так, известно, что соседка Дамера неоднократно жаловалась полицейским на неприятный запах, доносившийся из его квартиры, но на ее слова не обратили внимание. Предположительно, из-за того, что она была афроамериканкой. Теперь же в США вопросам толерантности придают особое значение…
«Триггер»
В этом году Первый канал показал продолжение полюбившегося сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым. Напомним, многосерийный фильм рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который практикует шоковые методы в работе с клиентами. Такая терапия, выталкивающая человека из зоны комфорта, нередко оказывается весьма эффективной. Но однажды пациент Стрелецкого с нежной психикой кончает жизнь самоубийством…
В продолжении «Триггера» Артем Стрелецкий, узнавший о гибели близкого человека, решает выйти из клиники, куда попал после ряда психотравмирующих событий в конце первого сезона. Теперь задача Артема – докопаться до истины, и параллельно он также возвращается к практике.
Кадр из второго сезона сериала «Триггер»
Психолог готов помогать людям, потерявшим родных, жертвам домашнего насилия, тем, кто боится иметь детей или же не может наладить с ними общий язык…Роли пациентов сыграли Екатерина Варнава, Сабина Ахмедова, Артем Быстров, Яна Сексте, кстати, бывшая жена Максима Матвеева, с которой он сумел сохранить добрые отношения, и многие другие артисты. Погружаясь в проблемы пациентов, Стрелецкий и сам может оказаться на обочине собственной жизни.
В этом сезоне эпизоды семейных проблем героя Максима Матвеева органично сочетаются с кризисами его клиентов. Некоторые из них, например, история одной набожной девушки, которая на самом деле оказывается не той, за кого себя выдает, и ее мужа-абьюзера, весьма необычны. Отдельного внимания заслуживает и история героини с маниакальной любовью к чистоте и, как выясняется, страхе перед мужем.
В целом создателям сериала удается не перебарщивать с количеством перипетий, которые должны проходить персонажи, сохраняя умеренный темп повествования.
«Уэнсдей»
Нельзя не отметить сериал «Уэнсдей» Тима Бертона, о котором также много говорили. Этот многосерийный фильм, снятый по мотивам знаменитой «Семейки Адамс» стал одним из самых популярных проектов Netflix. Только в первую премьерную неделю количество часов его просмотра составило 341, 2 миллиона.
Сериал рассказывает об эксцентричной и харизматичной Уэнсдей – дочери хорошо знакомых нам Гомеса и Мартиши Адамс. (Эти роли исполнили Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс).
После проступка девушки родители решают отправить ее в готический Интернат для детей-изгоев Невермор, где учатся юные вампиры, оборотни, горгоны, сирены и представители другой нечисти. Впрочем, этот проступок можно назвать справедливым актом возмездия: Уэнсдей всего лишь запустила стаю пираний в бассейн школы, где обижали ее брата…
Кстати, Невермор снимался в замке Кантакузино, в Румынии, в Буштени. Съемки также проходили в других готических местах этой страны, например, в Ботаническом саду Бухареста и на знаменитом железнодорожном вокзале Гара Регала.
Кадр из сериала «Уэнсдей»
Если говорить об Интернате в Неверморе, то создатели сериала рисуют общество в миниатюре с большим количеством представителей разных психотипов, с которыми предстоит взаимодействовать главной героине.
Критики поясняют, что несмотря на то что первые четыре серии проекта снял Тим Бертон, в сериале практически не видно его фирменного стиля. Зато немало отсылок к «Гарри Поттеру», взять хотя бы противостояние изгоев и нормисов по аналогии с магами и маглами. Впрочем, похожий сюжет Бертон наполняет новыми смыслами.
А еще сериал подарил второе дыхание группе The Cramps, чья песня «Goo Goo Muck» звучит во время эпизода с дикими танцами Уэнсдей на вечеринке. Эти танцы активно завирусились в Интернете.
Ну а исполнительница главной роли Дженни Ортега стала настоящей мировой звездой. Число ее подписчиков в соцсетях уже перевалило за 10 миллионов человек. Ведь большому количеству людей пришлась по душе история о взрослении, взаимопонимании и проявлении искренности и теплоты по отношению к тем, кто так не похож на нас.