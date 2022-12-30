«Дом дракона», «Конец света», «Триггер»: о каких сериалах много говорили в 2022 году

В этом году на разных видеоплатформах и каналах вышли сериалы, которые бурно, обсуждали, о которых спорили, но которые не оставили зрителей равнодушными. Рассказываем о самых ярких из них. Возможно, вам захочется посмотреть или пересмотреть их на этих новогодних праздниках.

«Дом дракона»

Безусловно, событием года стал выход на видеоплатформе сериала «Дом дракона» - приквела «Игры престолов». В новом фильме зрители увидели, какие события разворачивались на вымышленном континенте Вестерос за 200 лет до событий «Игры…». Приквел нашумевшего проекта обещал быть не менее захватывающим, чувственным и кровопролитным, чем его предшественник. Конечно, до «старшего брата» «Дому дракона» далеко, но сериал все же не подкачал.

«Дом дракона» получился более камерным, в нем гораздо меньше героев и сюжетных линий, чем в «Игре престолов». Но эти персонажи определенно заслуживают внимания.

В основу сериала легло противостояние двух любимых женщин короля Визериса I Таргариена – его дочери, принцессы Рейниры и молодой жены Алисенты. Когда-то еще в юности они были подругами, но по мере взросления обеих напряжение в отношениях между ними нарастало. Принцесса претендовала на Железный трон, но у Визериса появились и другие наследники.