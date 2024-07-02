Мечты о втором ребенке Прилучного и Брутян, слезы Пересильд и новое «Слово пацана»: что происходило за кулисами кинопремии «Ника»

В Москве прошла 37-я церемония вручения кинопремии «Ника». В целом она завершилась на оптимистической ноте, но не была лишена светлой грусти по тем людям, которых уже нет с нами. Teleprogramma.pro рассказывает, что же творилось в кулуарах кинопраздника крылатой богини Победы.

Кто блистал на красной дорожке

Звездами нынешнего мероприятия стали Юлия Пересильд и ее дочь Анна. Для выхода на «красную дорожку», которая на самом деле была синей, Юлия выбрала струящееся платье цвета айвори с драпированным топом, которое выгодно подчеркивало ее изгибы. Анна же – коротенькое платье-пиджак с воланами и крупными пуговицами.

Другая Юлия – Снигирь – также надела длинное роскошное белое платье с воротником -стойкой, показывающее ее хрупкость. В этом образе Юлия действительно выглядела сногсшибательно.