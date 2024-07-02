Мечты о втором ребенке Прилучного и Брутян, слезы Пересильд и новое «Слово пацана»: что происходило за кулисами кинопремии «Ника»

В Москве прошла 37-я церемония вручения кинопремии «Ника». В целом она завершилась на оптимистической ноте, но не была лишена светлой грусти по тем людям, которых уже нет с нами. Teleprogramma.pro рассказывает, что же творилось в кулуарах кинопраздника крылатой богини Победы.
Кто блистал на красной дорожке
Звездами нынешнего мероприятия стали Юлия Пересильд и ее дочь Анна. Для выхода на «красную дорожку», которая на самом деле была синей, Юлия выбрала струящееся платье цвета айвори с драпированным топом, которое выгодно подчеркивало ее изгибы. Анна же – коротенькое платье-пиджак с воланами и крупными пуговицами.
Другая Юлия – Снигирь – также надела длинное роскошное белое платье с воротником -стойкой, показывающее ее хрупкость. В этом образе Юлия действительно выглядела сногсшибательно.
Юлия Снигирь. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А вот актриса Елена Валюшкина сделала ставку на «буйство глаз и половодье чувств», выбрав наряд в пижамном стиле с абстрактным принтом.
Елена Валюшкина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Не прошли незамеченными журналистами и пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян в элегантном длинном черном платье, которые сообщили прессе, что их сын Микаэль сделал первые шаги. И, мол, теперь берегитесь, все углы.
Представители СМИ поинтересовались, хотели бы счастливые молодожены еще ребенка. Павел немного закашлялся, Зепюр ответила: «Да», - но затем Прилучный уточнил, что все-таки чуть попозже. Справиться бы с этим озорником!
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Несмотря на 30-градусную жару, Филипп Киркоров надел плотный черный жакет и брюки, не забыв повесить через плечо сумочку любимого бренда Louis Vuitton. Видимо, певец не посмотрел прогноз погоды или же не захотел корректировать планы из-за погодных капризов.
Поп-король пожаловал на премию «Ника» не просто так. Он исполнил саундтрек к фильму «Нюрнберг», заявленный в номинациях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа звукорежиссера».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
После окончания синей дорожки все присутствующие направились внутрь кинотеатра «Маска», где и проходила церемония вручения премии «Ника». Там гостей встречали режиссер Андрей Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая, представшая на публике в черном платье с глубоким декольте и белом пиджаке, накинутом сверху.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Награды тем, кто не успел их получить
А дальше началась раздача наград. К сожалению, некоторые лауреаты уже не успели получить их. Но такая статуэтка важна для семьи обладателя премии как напоминание о том, что сделал их близкий человек для кинематографа. Так, «Ники» за «Лучшую музыку к фильму» был удостоен композитор Эдуард Артемьев – за работу над картиной «Нюрнберг». Статуэтку вышел получать его внук.
В номинации «Честь и достоинство» крылатую богиню завоевал актер Александр Ширвиндт.
«К сожалению, Александр Анатольевич не смог присутствовать на премии по уважительной причине, но надеюсь, что он слышит наши аплодисменты», - с грустью сказал актер и друг Александра Ширвиндта Леонид Ярмольник.
Также лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал Сергей Пускепалис, ушедший из жизни в сентябре 2022 года. За него статуэтку получил сын, который напомнил, что первую награду его отец завоевал за картину «Простые вещи». Сейчас она хранится в музее Железноводска. Кроме того, в ходе вечера были показаны ролики с участием других режиссеров, актеров, продюсеров, кинокритиков, уже ушедших из жизни.
А вот «Нику» в женской номинации за роль второго плана взяла Ирина Розанова, облачившаяся в черный полупрозрачный кардиган с золотыми пуговицами. Артистка отметила, что это не только ее награда, но и всей большой киносемьи. И также напомнила, что надевала «эти бусики» (показала на себе) еще в 2005 году, получая «Нику» в той же категории.
«И какой мне Голливуд, мое место – только тут», - пропела Ирина Розанова на сцене.
Ирина Розанова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Не обошлось без «Слова пацана»
Спецприз премии «Ника» также завоевала вся съемочная группа сериала «Слово пацана». Этот приз режиссеру Жоре Крыжовникову и его команде вышел вручать знаменитый советский актер Леонид Каневский, известный по сериалу «Следствие ведут знатоки».
«Когда речь зайдет о втором сезоне, пригласите майора Томина. Кстати, я посмотрел первую серию. Они сделали настоящий честный, жесткий фильм», - сказал Леонид Каневский.
Съемочная группа сериала «Слово пацана». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma. Pro
Триумф двух Юль
Приз в номинации «Лучшая женская роль» разделили сразу две Юлии – Снигирь и Пересильд. Причем награду им вручала дочь последней Анна Пересильд. Юлия Пересильд была отмечена за фильм «Вызов», а Юлия Снигирь – за картину «За нас с вами» Андрея Смирнова.
«Мне говорили, если хочешь получить «Нику», снимись у Смирнова. Я в тот момент сидела в зале и знала, что буду сниматься у Андрея Сергеевича. И мне стало так страшно, - сказала Юлия Снигирь.
- Я подумала: «А что если я прерву эту традицию, это будет так неловко. И сегодня я стою здесь и испытываю любовь и благодарность к Андрею Сергеевичу, к Елене Иосифовне Смирновой не только за то, что у меня в руках эта статуэтка, но и за то, что в моей жизни случилось это кино: тонкое, нежное, которое, может быть, не собирает огромные кассы, но и делает зрителя лучше и умнее. И это очень важно. Я очень жду новых работ от Андрея Смирнова».
Юлия Пересильд же призналась в том, что ей хочется плакать. Она поблагодарила за то, что ей дали «Нику» именно за роль врача Евгении в фильме «Вызов».
Юлия Пересильд. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Если за подвиг и за героизм – это тоже понятно. Но что касается роли, то я первый раз играла врача и простую слабую женщину, которая из-за своего неравнодушия и желания спасти человека просто отправилась в космос, как бы безумно это ни звучало, - сказала Юлия Пересильд.
– Она сделала ему операцию и совершила что-то невозможное. Я желаю нам всем, чтобы наши сердца не коснулось равнодушие, злость, ненависть, чтобы мы не уставали помогать, любить, дарить».
И «Праведника»…
А вот награду в номинации «Лучшая мужская роль» взял Александр Яценко, сыгравший главную роль в ленте «Праведник». Он признался в том, что, по сути, исполнял роль товарища Сухова и что, прежде всего, его привлек сценарий фильма.
Александр Яценко. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также картина «Праведник» получила награды в номинациях «Лучшая операторская работа» (Михаил Милашин), «Лучшая работа режиссера монтажа» (Маргарита Смирнова), «Лучшая режиссерская работа» (Сергей Урсуляк) и самое главное – «Лучший фильм».
Читайте также: