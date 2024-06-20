Звезда сериала «Один шанс на троих» Мария Лисовая: «В Москве хаос в метро меня пугал»

На Первом канале завершается показ сериал «Один шанс на троих», в основе сюжета которого - сложность заявления прав россиянина на собственного ребенка, если тот родился за границей. Главную роль в проекте исполнила Мария Лисовая.

Актриса рассказала Teleprogramma.pro об актуальности сериала «Один шанс на троих», своем увлечении живописью и страхах материнства.

«Благодаря съемкам я впервые в жизни летала на вертолете»

- Мария, чем запомнились съемки в «Одном шансе на троих» лично вам?

- Во-первых, изучением финского языка, поскольку несколько сцен надо было играть именно на нем. За три недели до съемок я начала заниматься с преподавателем, что в итоге дало результат.

Во-вторых, я впервые в жизни летала на вертолете и тоже благодаря именно этим съемкам.

- «Один шанс на троих» совместил в себе несколько жанров. Тут и экшн, и мелодрама, но это еще и юридическая история. В чем сложность забрать собственного ребенка из чужой страны, если это именно твой ребенок?

- В этом-то вся и загвоздка. Вынужденная или запланированная эмиграция в другую страну обрекает на то, что человек должен привыкнуть к чужому менталитету и к чужим законам. И самое важное – это вовремя в них разобраться, чтобы в будущем не жалеть о содеянном.

Моя героиня, несмотря на то, что 10 лет уже жила в Финляндии, где получила гражданство и открыла свой бизнес, потом при разводе не учла одного маленького момента, который на самом деле является ключевым. Отношение в других странах к детям весьма разнообразное.

И есть места, где ребенок, условно, - твоя собственность, а есть места, где он находится под сильной защитой государства. Конечно, и тот и другой подход имеет свои минусы и свои плюсы.