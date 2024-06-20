Звезда сериала «Один шанс на троих» Мария Лисовая: «В Москве хаос в метро меня пугал»

На Первом канале завершается показ сериал «Один шанс на троих», в основе сюжета которого - сложность заявления прав россиянина на собственного ребенка, если тот родился за границей. Главную роль в проекте исполнила Мария Лисовая.
Актриса рассказала Teleprogramma.pro об актуальности сериала «Один шанс на троих», своем увлечении живописью и страхах материнства.
«Благодаря съемкам я впервые в жизни летала на вертолете»
- Мария, чем запомнились съемки в «Одном шансе на троих» лично вам?
- Во-первых, изучением финского языка, поскольку несколько сцен надо было играть именно на нем. За три недели до съемок я начала заниматься с преподавателем, что в итоге дало результат.
Во-вторых, я впервые в жизни летала на вертолете и тоже благодаря именно этим съемкам.
- «Один шанс на троих» совместил в себе несколько жанров. Тут и экшн, и мелодрама, но это еще и юридическая история. В чем сложность забрать собственного ребенка из чужой страны, если это именно твой ребенок?
- В этом-то вся и загвоздка. Вынужденная или запланированная эмиграция в другую страну обрекает на то, что человек должен привыкнуть к чужому менталитету и к чужим законам. И самое важное – это вовремя в них разобраться, чтобы в будущем не жалеть о содеянном.
Моя героиня, несмотря на то, что 10 лет уже жила в Финляндии, где получила гражданство и открыла свой бизнес, потом при разводе не учла одного маленького момента, который на самом деле является ключевым. Отношение в других странах к детям весьма разнообразное.
И есть места, где ребенок, условно, - твоя собственность, а есть места, где он находится под сильной защитой государства. Конечно, и тот и другой подход имеет свои минусы и свои плюсы.
Кадр из сериала «Один шанс на троих». Фото: Первый канал
- Достаточно актуальная история получается?
- Она актуальна всегда. И наш сериал может рассказать и показать людям, которые сейчас живут в России, что нужно нести серьезную ответственность за себя и за своих детей, переезжая в другую страну. Любое государство – это система и с этим ничего не сделаешь.
И бежать куда-то и искать лучшей жизни – немножко эфемерная, с одной стороны, вещь, а, с другой, если вы там найдете счастье – это прекрасно, но не забывайте о том, что у монеты есть обратная сторона и ее всегда нужно иметь в виду. И исправить ситуацию иногда может быть просто невозможно.
- В сериале попытка исправления будет. И ваша героиня там дерзкая, бойкая и в чем-то даже неуравновешенная. Согласны?
- Эпитеты верные. В момент съемок мне казалось, что основная проблема в ее жизни – это ее характер. Что кино, по сути, про ее борьбу с самой собой, а не с чужим государством и не с опекой там. Про ее неумение вести себя, нежелание следовать правилам и такое специфическое отношение к людям вокруг вообще. Я бы даже назвала Яну антигероиней.
Есть опасения, что зритель невзлюбит ее и будет всячески осуждать, но я бы призвала всех попробовать увидеть в ней, может, и свои не самые лучшие черты.
Благо, в конце истории моя героиня поменяется в лучшую сторону. И возможно если бы не эта жизненная ситуация, то она и дальше бы жила, не зная о себе что-то очень важное.
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«У меня был выбор между художественным училищем и театральным»
- Вы родом из Нижнего Новгорода и до 22-х лет жили в этом городе. Как часто бываете там сейчас, и какое место в нем дает какие-то особые ощущения и эмоции?
- Стараюсь бывать чаще. Но, как правило, выбираюсь туда раз в четыре месяца. И да, там есть одно место, где открывается, на мой взгляд, широта русской души – это слияние Оки и Волги. Обзор оптимален на чкаловской лестнице или на набережной Федоровского.
Там ощущение невероятного простора, где хочется дышать, рисовать, вообще наполняющее творческой энергией. В целом, Нижний – дорогой моему сердцу город.
Мария Лисовая. Фото: Первый канал
- Вы упомянули живопись. Это ваше хобби? Много уже спрятано картин, которые ждут своего часа показа?
- Дело в том, что я окончила художественную школу. История из серии, как пошла за компанию с подружкой, но в итоге поступила я, а она – нет. И мне «пришлось» учиться. Спустя какое-то время у меня был даже выбор между художественным училищем и театральным, более того они находились на одной улице практически друг напротив друга.
И на первом курсе я периодически смотрела на него и думала: «Сделала я правильный выбор или ошиблась?». Не ошиблась, живопись все же именно хобби и для себя, а не для демонстрации.
Мечтаю открыть свою мастерскую, куда можно было бы приходить и просто спокойно рисовать. Для меня это момент очень большого отдыха – душевного, эмоционального, да любого. Такой мой маленький час счастья. Рисую дома и иногда на улице.
- Но хоть близким дарите свои художества или прям все оставляете при себе?
- Я дарю только самым близким, в надежде, что они, если что, не осудят мою бездарность и примут такой подарок как подарок, а не как «что это вообще такое?!».
- В детстве вы последовательно хотели стать переводчиком, медиком и филологом. Почему был такой выбор? Это родительское влияние?
- Родительского влияния никакого быть не могло, потому что они не имели отношения ни к одному из этих направлений. Переводчиком хотелось стать, так как просто нравилось ощущение, что ты свободно говоришь на каком-то языке. Медиком, потому что это тоже было всегда интересно. У меня бабушка работала в больнице, правда, она не была врачом, она была поваром, но я часто приходила к ней в гости в больницу и наблюдала за врачами.
Мне всегда они казались какими-то всезнающими богами и титанами, хотелось на них быть похожей. Филфак же возник в связи с моим желанием получить качественное образование.
И, кстати, я поступила в институт имени Лобачевского в Нижнем Новгороде именно на филфак, но забрала оттуда документы, потому что поступила и в театральный. Тогда мне казалось, что это дико интересно разбираться с текстами, работать с языком, искать новые витки творчества, писать что-то.
Кадр из сериала «Один шанс на троих». Фото: Первый канал
«В Щукинском училище меня поразили туалеты»
- Когда уже перебрались в Москву и снова возникли экзамены, то вы проходили и во ВГИК, и в ГИТИС, помимо Щукинского училища. А выбрали именно последнее. Почему?
- А если скажу, что красивый ремонт в институте повлиял на мой выбор, то как вам такой ответ? Меня поразили туалеты. Это шутка, конечно. Но в этом есть и не только юмор.
Щукинское театральное училище, когда я туда попала, внутренне вызвало у меня неописуемый восторг: вот то, как вообще выглядит это здание, то, какие там люди, то, как принимают экзамены, то, как в коридорах общаются студенты.
Почему-то это место привлекло меня именно интуитивно. Прям помню, как во время экзаменов вдруг почувствовала, что это мой дом, где я хочу быть и мне прям необходимо сюда попасть. Это было мое энергетическое место.
- Кстати, сам переезд в Москву легко дался? Насколько быстро влились в столичную жизнь или что-то воспринимали отчужденно?
- Пока я училась в Нижнем Новгороде, я приезжала в Москву на заработки летом. Жила по два-три месяца, приезжала часто в гости по разным причинам. Поэтому когда я переехала поступать в столицу, то я уже знала, как здесь быть и жить. Конечно, легкий хаос в метро меня пугал, как и большое количество машин.
Кутузовский проспект своей необъятностью, помню, казался мне аэродромом. Масштабы немного пугали, но и возбуждали интерес. Наверное, был один ключевой приезд, который меня перевернул.
Мы поехали в рождественские каникулы с моей нижегородской однокурсницей и круглыми днями ходили по музеям, в Кремль, в театры, словом, решили себе устроить культурный отдых. И вернулись домой, заряженные мечтой, что когда-то будем жить в Москве, работать там же и все у нас получится.
- Но уже породнившись с Москвой, наверное, стали открывать и другие рубежи? Куда было первое путешествие?
- Это был Тунис. А потом я чуть упустила возможность путешествий, поняли их ценность позже, чем следовало бы. И все равно умудряюсь и сейчас путешествовать, это как вдохнуть новые краски жизни, вдохновиться, перезагрузиться.
Кадр из сериала «Один шанс на троих». Фото: Первый канал
- А есть место, где почувствовали себя прям в своей атмосфере?
- С точки зрения природы и энергетики – это Таиланд. Но не горячие туристические места, а спрятанные райские уголки. А если говорить о каком-то особом внутреннем ощущении, то это городок Веве недалеко от Женевы в Швейцарии, место, где похоронен Чарли Чаплин.
Там невозможно было оторвать глаз от красоты и цветов, имею в виду цвет неба, воды, зданий. Совокупность всего дает ощущение невероятности и душевного уюта.
Кадр из сериала «Один шанс на троих». Фото: Первый канал
- Вы счастливы в личной жизни, хотя и не распространяетесь на этот счет. При этом у вас идет актерский взлет: «Красный 5», «За час до рассвета», «Банда «ЗИГ ЗАГ» и другие проекты. Профессия пока выигрывает у желания стать мамой?
- Если мы вернемся к проекту «Один шанс на троих», то мне было сложно понять чувства матери, которая была готова взорвать всю страну, лишь забрать своего ребенка. Мне казалось, что это все преувеличено. Точнее, не совсем адекватно.
Но, наверное, когда я стану мамой, если ей стану и надеюсь, что стану, то смогу себе честно ответить на этот вопрос: «А готова ли я на такие же жертвы, если подобное может случиться со мной и моим ребенком?».
Но по-человечески, да, конечно, созреваю, мне уже пора, скоро возраст не будет позволять. Всему свое время, и я его уже немножко упустила, к стыду своему, с одной стороны. С другой стороны, у меня свое специфическое отношение к этому.
Я вообще пока побаиваюсь детей, но все, чего боюсь, при этом стараюсь как можно ближе подводить к себе, чтобы убирать страх и сомнения. Это касается и моих бытовых страхов, и глобальных, поэтому какое-то время я очень плотно общалась с детьми разных возрастов, чтобы принять факт того, что менять свою жизнь в их сторону – это не так плохо, как мне когда-то казалось.
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