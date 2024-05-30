Чехова опубликовала кадры из последней поездки Заворотнюк в Ереван: «Мы хохотали как не нормальные»

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после длительного лечения. Актриса пыталась победить опухоль раковую головного мозга. С 2019 года она практически не покидала больницу. Родные делали все, чтобы уберечь от ее лишнего внимания. Лишь дочка Анна иногда рассказывала о ее состоянии. При этом она не скрывала, что хороших прогнозов никто не дает. Две недели назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» почувствовала себя плохо. Ходят слухи, что ее мучали головные боли. Артистка уже не могла двигаться, так как была парализована.

О том, как выглядела Анастасия перед смертью, ходит много сплетен. Ранее говорили, что она поправилась из-за терапии. Теперь все утверждают, что она похудела очень сильно. Анфиса Чехова призналась, что видела актрису во время ее последнего публичного появления. Они ездили в Ереван на открытие ювелирного салона. Телеведущая выложила редкие кадры. На них артистка выглядит здоровой, она ест баранину и много хохочет.