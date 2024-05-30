Чехова опубликовала кадры из последней поездки Заворотнюк в Ереван: «Мы хохотали как не нормальные»

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая после длительного лечения. Актриса пыталась победить опухоль раковую головного мозга. С 2019 года она практически не покидала больницу. Родные делали все, чтобы уберечь от ее лишнего внимания. Лишь дочка Анна иногда рассказывала о ее состоянии. При этом она не скрывала, что хороших прогнозов никто не дает. Две недели назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» почувствовала себя плохо. Ходят слухи, что ее мучали головные боли. Артистка уже не могла двигаться, так как была парализована.
О том, как выглядела Анастасия перед смертью, ходит много сплетен. Ранее говорили, что она поправилась из-за терапии. Теперь все утверждают, что она похудела очень сильно. Анфиса Чехова призналась, что видела актрису во время ее последнего публичного появления. Они ездили в Ереван на открытие ювелирного салона. Телеведущая выложила редкие кадры. На них артистка выглядит здоровой, она ест баранину и много хохочет.
«Мы не были с ней подругами, но часто пересекались на съемках и всегда очень весело общались. Во время этой поездки в Ереван мы хохотали как не нормальные. Объедались армянской едой, и с утра в аэропорту Настя взяла с меня обещание, что мы никогда больше не будем так много есть.
Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога и она была очень философски настроена.
Я тогда уже начала увлекаться астрологией и смотрела Настину натальную карту, мы говорили о ее предназначении. Насте это очень откликалось и она предложила собраться как-нибудь у нее в гостях и продолжить этот разговор», — поделилась Чехова.
Анастасия Заворотнюк во время поездки в Ереван. Фото: соцсети Анфисы Чеховой
Она призналась, что потом уже стало известно, что артистка больна. Телеведущая запомнила ее красивой и хрупкой. Она подчеркнула, что Анастасия любила дочку Милу. По ее словам, у актрисы весь телефон был в снимках крохи.
Анфиса предупредила, что не пойдет на телевидении и не будет ничего говорить в передаче Андрея Малахова, так как хочет скорбеть в одиночестве. Она подчеркнула, что запомнила Заворотнюк такой, в бриллиантах, смеющуюся и вкусно пахнущую.
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