Миногарову признали самой красивой участницей «Сокровищ императора»: стильная, фотогеничная, ухоженная

Мария Миногрова не только стала победительницей шоу «Сокровищ императора» на ТНТ, но и признана экспертами сайта Teleprogramma.pro самой красивой участницей проекта.

На протяжении показа шоу косметологи, ценители женской красоты, деятели искусства делились с нашими журналистами впечатлениями о дамах, которые участвовали в битве за миллион юаней и пришли к выводу, что 35-летняя модель — лучшая.

«Одна из самых эротичных и ярких внешностей на проекте «Сокровища императора», — похвалил Марию известный фотохудожник Валерий Одинцов .

«Миногарова — образец естественной красоты. Очень гармоничная, привлекательная», — высказался о модели Гоген Солнцев и даже заявил, что готов прямо сейчас связать свою судьбу с ней узами брака.

«У Марии Миногаровой абсолютно натуральный типаж. Кожа буквально сияет здоровьем. Видно, что она за собой следит и ухаживает», — похвалила участницу реалити косметолог Татьяна Аюпова.

Что ж, коллектив Teleprogramma.pro поддерживает восхищения наших экспертов! Поздравляем Машу!