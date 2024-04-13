Юлия Михалкова: «Живу в центре Москвы, а сердцем остаюсь девчонкой из промышленного городка»

В этом году мы увидим Юлию Михалкову в одной из главных ролей в фильме «Уралочка», в котором она стала еще и продюсером. 15 лет назад Михалкова с «Уральскими пельменями» стала приезжать из Екатеринбурга в Москву на записи первых одноименных телешоу. Юлия уже ушла из «Пельменей», а выпуски с ее участием крутят на ТВ. Журнал «Телепрограмма» поговорил с Юлией Михалковой о ее новой жизни.
«Рядом - дружные родственники и родные друзья»
- Вопрос про прошлое. Мы записываем интервью в пятницу. На СТС с утра до ночи по пятницам идут «Уральские пельмени» (16+). Да и в другие дни их показывают. И вы там, так как выходят вперемежку новые и старые выпуски. Снимаетесь в каких-то спецвыпусках шоу? Не раздражает, что винтажные выпуски создают у людей ощущение, что вы до сих пор в проекте «Уральские пельмени»? Или, напротив, это играет на руку - эфиры плюс к накопленной популярности артиста?
- На сегодня меня не связывают с «Пельменями» никакие юридические обязательства. Ни в каких проектах шоу не участвую. При этом с некоторыми участниками мы до сих пор по-товарищески общаемся. Например, с Андреем Рожковым, Димой Соколовым. Ротация винтажных, как вы изящно выразились, выпусков с моим участием вызывает во мне исключительно чувство светлой радости и ностальгии. Потому что это тот мой творческий результат, которым можно гордиться. И давайте признаем: «Пельмени» - действительно классное, качественное шоу с легким, житейским, фирменным уральским юмором без низменностей и похабщины. Его смотрят и взрослые, и дети. Аудитория большая, рейтинг есть. Иначе бы СТС не ставил повторы.
- Что вы приобрели и потеряли после ухода из проекта «Уральские пельмени», который принес вам всероссийскую популярность?
- Когда ты в коллективе - у тебя все стабильно, есть директор, есть гример, есть организатор. Твое дело - материал готовить и на сцене выступать. Меньше ответственности, но и возможностей для профессионального и творческого развития тоже меньше, ты ограничен рамками корпоративной дисциплины. Например, в то время я не смогла бы параллельно выступать в театре. Сейчас я сама себе и директор, и организатор, и артист. Поэтому, отвечая на вопрос: приобрела новые возможности для роста, новые связи в киноиндустрии, в театре, в телепроектах на разных каналах. Получила новые, как сейчас любят говорить, софт скиллс в связи с тем, что необходимо постоянно договариваться, убеждать, просчитывать, проявлять характер.
А потеряла… Иногда мне не хватает того вольного (словно молодежного) кавээновского драйва, которого нет на съемочной площадке в кино или в театре, где тоже весело и динамично - но как-то не так.
Юлия Михалкова ждет выхода на сцену с Дмитрием Соколовым - коллегой по «Уральским пельменям» и товарищем в жизни. Фото: личный архив Юлии Михайловой
- Вопрос про будущее. Март 2034 года. Юлия Михалкова - что с ней: в профессии, в личной жизни? Как хотелось бы?
- У меня все хорошо, мне нравится моя собственная жизнь. В отечественном кино фамилия Михалкова (не Михалков) становится мощным брендом. Как Кончаловский, Бондарчук, Крыжовников. Продюсер Михалкова? Значит, фильм топ - надо смотреть. Продолжаются выступления на театральной сцене: репертуар насыщенный - восемь - десять постановок.
Билеты на них раскупают в течение дня. Я не перестану любить природу, поэтому продолжаю участвовать в экологическом движении, особенно в сфере водоохраны. Возможно, у меня появится свой большой волонтерский отряд. Мы будем проводить мероприятия по всей стране, заботиться о чистоте Волги и Байкала. Это мой порыв души, зов сердца. В личной жизни все, как мне нравится: рядом большая семья, дружные родственники и родные друзья. В доме счастье, радость, умиротворение, много свежих цветов из своего сада.
«Отношения - большой труд»
- Неожиданно (или это была цель) вы стали кинопродюсером. Продюсируете художественный фильм «Уралочка», который в сентябре покажут в кинотеатрах. Снимаете на вашей малой родине. Это новая ступень карьеры и жизнь артиста постепенно останется в прошлом?
- В том, что я стала продюсером, нет неожиданности. Это закономерное расширение и усложнение моей творческой деятельности, к чему я целенаправленно стремилась все предыдущие годы. Так, в фильме «Уралочка» у меня одна из основных ролей. Но вместе с тем я участвовала в создании сценария, концептуально сама идея фильма моя. Как продюсер отвечаю за переговоры с инвесторами, мы достигли соглашения, например, с автозаводом «Урал».
На мне лежит решение вопросов с государством, общественными организациями: Минкультом, Фондом кино. При этом не надо путать основного продюсера с исполнительным или линейным продюсером, которые отвечают за какой-то отдельный вопрос, например подбора локаций. Основной продюсер отвечает за весь фильм, несет ответственность за конечный результат. И мне нравится нести этот груз ответственности. Есть определенный драйв в том, что ты делаешь нечто большое и сложное.
- «Уралочка» - она ведь про поиски женского счастья. Надо его искать - куда-то для этого идти, искать боты в Телеграме для знакомств?.. Или «счастье придет, под лавкой найдет»?
- Мне ближе идея, что под лежачий камень вода не течет, даже если камень лежит так же красиво, как Мэрилин Монро. Отношения - это большой труд. Найти своего человека - тоже труд. Поэтому над собой надо работать каждый день, развиваться. Оставаться целеустремленной, расширять кругозор, читать книги, посещать культурные мероприятия, заниматься спортом, чтобы щечки горели, не лениться, грамотно планировать время, чтобы работа не съедала жизнь. И тогда ваша активность, неравнодушие, ум начнут притягивать новых хороших людей.
Артистка и продюсер всегда в форме - это результат регулярных занятий. Фото: личный архив Юлии Михайловой
- Спектакль, с которым вы успешно гастролируете по стране, называется «Отдам бывшего в хорошие руки» (16+). На ваш взгляд с другой стороны сцены - почему он нравится людям?
- Я думала над этим. На мой взгляд, секрет успеха в том, что люди уже по афише видят в спектакле желанную надежду на лучшее. Мы оправдываем их ожидания. И после представления зрители выходят из зала воодушевленные.
Я это вижу, чувствую. Они начинают рассуждать так: да, в жизни случаются трудные ситуации, иногда кажется, что будет какая-то катастрофа в личной жизни. Но всегда есть вероятность, что все наладится. Поэтому надо сохранять в сердце веру в лучшее. И по сарафанному радио эти впечатления о спектакле разносятся по стране. Поэтому у нас всегда аншлаги. Ну и плюс вы учитывайте, что мы с Машей Кравченко в принципе очень красивые девушки, на нас любо-дорого посмотреть (смеется).
- Замужем ли вы? Занято ли ваше сердце сейчас?
- Мой ответ «да». Но, чтобы сохранить интригу, я не уточню, на какой из двух ваших вопросов я ответила положительно.
- Какой вы стали москвичкой, как обустроились в Москве? Когда поняли, что это ваш город? Живете в городе или в доме в Подмосковье?
- Сердцем я была и остаюсь уралочкой, простой девчонкой из промышленного городка. Но умом я давно москвичка. Еще со школьных времен, когда приезжала сюда на экскурсии, часто гостила у своего дяди, военного, который жил в центре столицы. Поэтому, когда 15 лет назад мы с «Пельменями» начали приезжать в Москву на записи первых шоу, то я уже тогда чувствовала себя как дома. Сейчас живу в центре, на берегу реки. И практически каждый вечер перед сном беру навынос горячее какао и гуляю вдоль набережной. Вода меня успокаивает.
- Заметила, что вы подрезали волосы. У вас всегда были длинные локоны. У многих артистов волосы такой длины - с накладными прядями. У вас свои? Было желание «бахнуть» короткую стрижку?
Юля в детстве. Фото: личный архив Юлии Михайловой
- Конечно, мне привычнее длинные волосы. Но за длину я не держусь. Скажу больше: пару раз в жизни у меня даже каре было. Психологически короткие волосы для меня не трагедия. Главное, следить за ними, чтобы они были ухоженными, гладкими, естественного цвета. Для этого раз-два в месяц подравниваю кончики, постоянно делаю маски. Сейчас укоротила волосы, потому что на съемках «Уралочки» я по сюжету всегда была в меховой шапке. Съемки длились долго, волосы прели, спутывались под шапкой. Так что пришлось расстаться с пятью сантиметрами.
- Какой у вас сейчас рабочий график? Какие проекты ждать?
- У моего графика есть ряд особенностей. Много командировок, например. Раз в месяц с нашей театральной труппой выезжаем в мини-турне по нескольким городам. С наступлением тепла возобновляются регулярные поездки с командой «Воды России» на субботники. По рабочим делам, связанным с фильмом, летаю на Урал. Рабочий день ненормированный. Когда смена в кино или запись на ТВ, то в гримерке могу быть уже в 7 утра. А если в ночь возвращаюсь домой после гастролей, то могу позволить себе отоспаться до полудня. Из планов: работаем над расширением театрального репертуара.
Уже перебрали несколько пьес, делали вычитки, но понимали, что это «что-то не то». Сейчас, кажется, нащупали «то». Не исключаю, что в этом году новая комедийная постановка появится. На завершающей стадии производство фильма «Уралочка». Параллельно начинается работа над новыми проектами - художественный фильм, полный метр. Но о том, каким он будет, говорить пока рано.