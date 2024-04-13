Юлия Михалкова: «Живу в центре Москвы, а сердцем остаюсь девчонкой из промышленного городка»

В этом году мы увидим Юлию Михалкову в одной из главных ролей в фильме «Уралочка», в котором она стала еще и продюсером. 15 лет назад Михалкова с «Уральскими пельменями» стала приезжать из Екатеринбурга в Москву на записи первых одноименных телешоу. Юлия уже ушла из «Пельменей», а выпуски с ее участием крутят на ТВ. Журнал «Телепрограмма» поговорил с Юлией Михалковой о ее новой жизни.

«Рядом - дружные родственники и родные друзья»

- Вопрос про прошлое. Мы записываем интервью в пятницу. На СТС с утра до ночи по пятницам идут «Уральские пельмени» (16+). Да и в другие дни их показывают. И вы там, так как выходят вперемежку новые и старые выпуски. Снимаетесь в каких-то спецвыпусках шоу? Не раздражает, что винтажные выпуски создают у людей ощущение, что вы до сих пор в проекте «Уральские пельмени»? Или, напротив, это играет на руку - эфиры плюс к накопленной популярности артиста?

- На сегодня меня не связывают с «Пельменями» никакие юридические обязательства. Ни в каких проектах шоу не участвую. При этом с некоторыми участниками мы до сих пор по-товарищески общаемся. Например, с Андреем Рожковым, Димой Соколовым. Ротация винтажных, как вы изящно выразились, выпусков с моим участием вызывает во мне исключительно чувство светлой радости и ностальгии. Потому что это тот мой творческий результат, которым можно гордиться. И давайте признаем: «Пельмени» - действительно классное, качественное шоу с легким, житейским, фирменным уральским юмором без низменностей и похабщины. Его смотрят и взрослые, и дети. Аудитория большая, рейтинг есть. Иначе бы СТС не ставил повторы.

- Что вы приобрели и потеряли после ухода из проекта «Уральские пельмени», который принес вам всероссийскую популярность?

- Когда ты в коллективе - у тебя все стабильно, есть директор, есть гример, есть организатор. Твое дело - материал готовить и на сцене выступать. Меньше ответственности, но и возможностей для профессионального и творческого развития тоже меньше, ты ограничен рамками корпоративной дисциплины. Например, в то время я не смогла бы параллельно выступать в театре. Сейчас я сама себе и директор, и организатор, и артист. Поэтому, отвечая на вопрос: приобрела новые возможности для роста, новые связи в киноиндустрии, в театре, в телепроектах на разных каналах. Получила новые, как сейчас любят говорить, софт скиллс в связи с тем, что необходимо постоянно договариваться, убеждать, просчитывать, проявлять характер.

А потеряла… Иногда мне не хватает того вольного (словно молодежного) кавээновского драйва, которого нет на съемочной площадке в кино или в театре, где тоже весело и динамично - но как-то не так.