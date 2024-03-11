Актер из «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро после вечеринки

11 марта стало известно, что неприятный инцидент произошел с Дмитрием Соколовым. Актер находился в Екатеринбурге. Он отдыхал в компании девушек в одном из самых популярных заведений города в ночь на 10 марта. Позже он с бутылкой алкогольного напитка отправился гулять. Затем у артиста произошла стычка с подротсками. Они стали снимать его на камеру, что не понравилось звезде «Уральских пельменей».

Соколов стал угрожающе идти за одним из парней. Он решил, что кто-то из компании нелицеприятно высказался о некой девушке. А вот подростки, в свою очередь, просили агрессивного актера уйти и перестать вырывать у них телефоны.

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Позже один из парней-подростков заявил, что Соколов его ударил, об этом пишет телеграм-канал Shot. Другие подробности инцидента неизвестны. Некоторые кадры с места конфликта попали в Сеть. На них Дмитрий действительно устроил дебош после вечеринки в баре.