Федор Бондарчук придумал для Лики Стар интимный сюжет в клипе: «Это произошло совершенно случайно»

В свои 51 год звезда 90-х Лика Стар все еще хороша собой. Каких-то тридцать лет назад у поп-дивы не было отбоя от поклонников. И все благодаря ярким и запоминающимся клипам. В интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ Лика Стар вспомнила, как они с Федором Бондарчуком снимали клип «Пусть пройдет дождь», который стал мегапопулярным в нашей стране. Съемки проходили в студии «Мосфильма».

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«Это произошло совершенно случайно. Федор сорвал бархатную занавеску, положил ее на диван и сказал: «Прыгай под занавеску и раздевайся. Будем снимать сцену, где ты, такая красавица, лежишь на диване, прикрываясь этой занавеской», - рассказала Лика Стар.

На тот момент молодая певица еще была мала известна, у нее даже не было своего стилиста и гримера, поэтому она не стала спорить с Федором Бондарчуком и сделала так, как он ей сказал. Этот клип прославил Лику Стар, она получила статус «русской Мадонны». Артистка до сих пор гордится этим видеороликом, который принес ей успех и признание.

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