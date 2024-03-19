Как книга Роберта Гараева вдохновила Жору Крыжовникова снять сериал «Слово пацана»

Детство и юность
Роберт Гараев появился на свет 8 февраля 1976 года в Казани. Мальчик рос в неполной семье, поскольку родители развелись. Кроме него, мама воспитывала также его младшую сестру.
Роберт Гараев остался с мамой после развода родителей. Фото: соцсети Роберта Гараева
В 1990 году Гараев, как и герой фильма «Слово пацана» Пальто, решил вступить в ряды ОПГ «Низы». Бывшего «ботана» стало не узнать, он участвовал в разбойных набегах и побоищах. Роберт вместе с товарищами совершали наезды на бизнесменов, обливали киоски фекалиями из угнанных ассенизаторских машин.
Гараев был отшит, но не так жестко, как это происходило с другими. Ему удалось убежать, а после этого он переехал к отцу в другой район.
Роберт Гараев был участником ОПГ в Казани. Фото: соцсети Роберта Гараева
Дальнейший жизненный путь Гараева сложился благополучно.
Он окончил исторический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина. В настоящее время вуз называется Казанский (Приволжский) федеральный университет.
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Гараев вовремя начал добропорядочный образ жизни. Фото: Global Look Press
Карьера и творчество Роберта Гараева
Начав добропорядочный образ жизни и уйдя из ОПГ, Гараев стал сочинять песни в жанре рэпа и исполнять их на улицах родного города. Во время учебы в университете подрабатывал диджеем и миксовал треки в ночных клубах Казани, кроме этого иногда выступал на радиостанциях столицы Татарстана.
В 2000 году Роберт переехал в Москву и стал сотрудничать с журналом «Ваш досуг» в качестве редактора рубрики «Клубы». Казанец занимался организацией вечеринок в стиле панк-гламур и работал промоутером.
Немного позже Гараев увлекся более электронной музыкой, а в 2004 году стал обладателем статуэтки «Золотой Горгульи» как диджей года, которую вручили ему на сцене клуба «16 тонн». Долгое время Роберт был промоутером этого клуба и резидентом Red Way.
Роберт Гараев стал отличным диджеем в клубе. Фото: соцсети Роберта Гараева
Параллельно со всей своей деятельностью активный молодой человек вел в интернете группу «Казанский феномен». Здесь он делился личными воспоминаниями о бурной юности, а также размещал интервью участников других банд, существовавших в то время.
После этого он представил свою книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», которая была удостоена в 2021 году публицистической премии «Либеральная миссия» в номинации «Аналитика» и вызвала большой общественный резонанс.
Книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» раскупили после выхода сериала. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Что касается личной жизни, Роберт Гараев женат и воспитывает сына Якова.
Гараев с женой и сыном. Фото: соцсети Роберта Гараева
Кроме того, от прошлых отношений у автора-публициста есть дочь по имени Роберта. Семейные фото писатель регулярно публикует в соцсетях.
Роберт Гараев с дочерью Робертой. Фото: соцсети Роберта Гараева
Роберт Гараев сейчас
9 ноября 2023 года на платформах Wink и START состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», который сняли по мотивам книги Гараева. Сам Роберт выступил консультантом проекта, несмотря на то что сюжет фильма не похож на книгу.
Картина сразу же стала обладательницей премии на фестивале «Новый сезон» в номинации «Самый ожидаемый сериал». Главные роли в сериале исполнили опытные и молодые артисты Иван Янковский, Сергей Бурунов и Рузиль Минекаев. Кроме того, в сериале приняла дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна Пересильд.
Сериал стал самым обсуждаемым. Создателей обвиняли в романтизации бандитизма. Сам же Гараев намекнул, что стал прототипом персонажа Андрея Пальто, которого сыграл Леон Кемстач.
Роберт Гараев намекнул, что стал прототипом персонажа Пальто. Фото: соцсети Роберта Гараева
После успешной премьеры Роберт Гараев принял решение написать книгу о женских криминальных группировках. На встрече с поклонниками автор сообщил, что эта мысль возникла у него уже давно, но сейчас появилась еще и возможность. После выхода картины участницы банды начали более открыто рассказывать о своей роли в жизни ОПГ.
Премьера сериала принесла Гараеву виток славы, а его книги были раскуплены из всех книжных магазинов.
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