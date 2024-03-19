Как книга Роберта Гараева вдохновила Жору Крыжовникова снять сериал «Слово пацана»

Карьера и творчество Роберта Гараева

Начав добропорядочный образ жизни и уйдя из ОПГ, Гараев стал сочинять песни в жанре рэпа и исполнять их на улицах родного города. Во время учебы в университете подрабатывал диджеем и миксовал треки в ночных клубах Казани, кроме этого иногда выступал на радиостанциях столицы Татарстана.

В 2000 году Роберт переехал в Москву и стал сотрудничать с журналом «Ваш досуг» в качестве редактора рубрики «Клубы». Казанец занимался организацией вечеринок в стиле панк-гламур и работал промоутером.

Немного позже Гараев увлекся более электронной музыкой, а в 2004 году стал обладателем статуэтки «Золотой Горгульи» как диджей года, которую вручили ему на сцене клуба «16 тонн». Долгое время Роберт был промоутером этого клуба и резидентом Red Way.