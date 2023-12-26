Юлия Михалкова отправилась в село Париж для съемок фильма: «Мой продюсерский дебют»

Юлия Михалкова уже давно строит карьеру в кино. Теперь она рассказала, что впервые стала продюсером. Актриса объявила, что снимается в романтической комедии «Уралочка». Ради этого проекта она побывала в Челябинской области и в реальном селе Париж.

По сюжету, у главных героев сложится необычный любовный треугольник. Карьеристка Лана будет строить отношения с водителем-дальнобойщиком Гришей, который в свою очередь относится к своему грузовику «Урал», как в любимой женщине.