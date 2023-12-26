Юлия Михалкова отправилась в село Париж для съемок фильма: «Мой продюсерский дебют»

Юлия Михалкова уже давно строит карьеру в кино. Теперь она рассказала, что впервые стала продюсером. Актриса объявила, что снимается в романтической комедии «Уралочка». Ради этого проекта она побывала в Челябинской области и в реальном селе Париж.
По сюжету, у главных героев сложится необычный любовный треугольник. Карьеристка Лана будет строить отношения с водителем-дальнобойщиком Гришей, который в свою очередь относится к своему грузовику «Урал», как в любимой женщине.
Также Михалкова отметила, что сыграет бойкую и сильную девушку, которая готова на все как на работе, так и в личной жизни. Режиссером картины стал Михаил Хасходников, который заверил, что все возможные неурядицы возьмет на себя. Он также надеется, что кино будет создано в любви и гармонии.
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Напомним, что Юлия Михалкова редко снимается в новых проектах. Она прославилась благодаря шоу «Уральские пельмени». За ее жизнью следят сотни тысяч поклонников.