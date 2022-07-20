Скудный ассортимент и бешеные цены: нашлись российские поставщики ИКЕА

Кухни для ИКЕА делали российские предприятия — «Шатура» (каркасы и ящики), «Вардек», «Ангстрем», «Строймастер» (столешницы и фасады). Но на их сайтах этих известных и помимо шведской марки производителей — есть отечественные кухни, но «не икеевские». Тех самых фасадов (например минималистических и при этом из массива), универсального конфигуратора для кухонь, там нет.

Многие покупатели ездили в шведский магазин за постельным бельем. Оно производится в Шуе (Ивановская область) под брендом YERRNA. И там можно найти любимые простыне на резинке, но в два-три раза дороже, чем в «ИКЕА». Также там гораздо скуднее выбор расцветок.

Матрасы, кровати, полотенца также изготавливают российские производители и найти их можно, но цены опять там в несколько раз дороже. А покупателей привлекало в ИКЕЕ именно доступность. Ассортимент скуден в плане дизайна, а также все нужные товары не купить в одном месте, пишет «МК».

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Напомним, что недавно также решили покинуть Россию LEGO и бренд Electrolux Professional. Некоторую бытовую технику ввозят параллельному импорту бытовую технику, смартфоны и ноутбуки. Продавцы обещают на нее год гарантии.