Сокращено около 70 сотрудников: Lego решил полностью уйти из России

В этом году произошло много перемен на отечественном рынке. Одними из первых Россию покинул люксовые бренды от Dior до Louis Vuitton. Также был продан McDonald’s, а теперь на очереди сеть кофеен Starbucks.
Также и многие компании, которые продают товары, решили покинуть Россию. Накануне этот сделал бренд Electrolux Professional.
А вот 12 июля датский производитель игрушек и конструкторов Lego решил также полностью уйти из России. Сначала об этом сообщили сотрудники российского подразделения, а потом информацию подтвердил гендиректор Евгений Чихачев.
Он отметил, что будет прекращена работа магазинов и партнерство с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в России.
Отмечается, что в связи с уходом Lego из РФ уже было сокращено около 70 сотрудников магазинов с предоставлением им выходного пособия.
«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — сообщили РИА Новости в IRG.
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Напомним, что ранее Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию. В список вошли товары Siemens, BMW и Lego.