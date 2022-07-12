Сокращено около 70 сотрудников: Lego решил полностью уйти из России

А вот 12 июля датский производитель игрушек и конструкторов Lego решил также полностью уйти из России. Сначала об этом сообщили сотрудники российского подразделения, а потом информацию подтвердил гендиректор Евгений Чихачев.

Он отметил, что будет прекращена работа магазинов и партнерство с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в России.

Отмечается, что в связи с уходом Lego из РФ уже было сокращено около 70 сотрудников магазинов с предоставлением им выходного пособия.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — сообщили РИА Новости в IRG.

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Напомним, что ранее Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию. В список вошли товары Siemens, BMW и Lego.

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