Бренд Electrolux Professional уходит из России: какой техники лишатся россияне и что будет с гарантией

Недавно и компания Electrolux Professional, производитель техники для профессиональных потребителей (гостиниц, химчисток, прачечных, кафе), объявила об уходе из нашей страны.

Эксперты уже подсчитали, что уход для бренда обойдется в 3,3 млн долларов. Компания ведет продажи в 110 странах мира, в ней работают 4000 сотрудников.

Стоит добавить, «главная» компания AB Electrolux, которая производит пылесосы, стиральные машины и прочую бытовую технику остановила работу в России еще в начале весны.

Если же говорить о гарантии, которая дается на технику, то стоит знать, что ремонтирует технику не сама компания-производитель, а одна из уполномоченных российских организаций, которые из страны никуда не уходят и пока не отказываются от обязательств.

Однако существует проблема с поставками запчастей, поэтому сроки гарантийного ремонта могут сильно удлиниться, пишет «Комсомольская правда».

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Напомним, что не так давно McDonald’s также покинул Россию, но рестораны были проданы и обрели новое название. Теперь и KFC объявил об уходе из страны.

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