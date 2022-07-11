Бренд Electrolux Professional уходит из России: какой техники лишатся россияне и что будет с гарантией

В России в этом году произошли большие перемены. Рынок покинули многие компании: начиная от люксовых брендов и заканчивая ресторанами быстро питания.
Недавно даже магазин «Икеа» устроил прощальную распродажу, но она не заладилась, и купить заветную мебель смогли далеко не все желающие.
Недавно и компания Electrolux Professional, производитель техники для профессиональных потребителей (гостиниц, химчисток, прачечных, кафе), объявила об уходе из нашей страны.
Эксперты уже подсчитали, что уход для бренда обойдется в 3,3 млн долларов. Компания ведет продажи в 110 странах мира, в ней работают 4000 сотрудников.
Стоит добавить, «главная» компания AB Electrolux, которая производит пылесосы, стиральные машины и прочую бытовую технику остановила работу в России еще в начале весны.
Если же говорить о гарантии, которая дается на технику, то стоит знать, что ремонтирует технику не сама компания-производитель, а одна из уполномоченных российских организаций, которые из страны никуда не уходят и пока не отказываются от обязательств.
Однако существует проблема с поставками запчастей, поэтому сроки гарантийного ремонта могут сильно удлиниться, пишет «Комсомольская правда».
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Напомним, что не так давно McDonald’s также покинул Россию, но рестораны были проданы и обрели новое название. Теперь и KFC объявил об уходе из страны.