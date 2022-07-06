ИКЕА ввела ограничения на заказ товаров по распродаже в России

Шведская компания ИКЕА после обвала сайта в России ввела ограничения на покупку своей продукции.

Теперь покупатели смогут отовариться не более чем на одну тонну, потратив не больше 1 миллиона рублей, а также не больше 70 штук одного наименования. Также есть список товаров, которые можно купить исключительно в определенном количестве. Например, мебельные перекладины и крючки.

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Судя по этим ограничениям, кто-то предприимчивый решил под шумок создать небольшой филиал ИКЕА.

Напомним, сайт ИКЕА несколько раз падал, а теперь возможность онлайн-покупок стала вообще недоступна по техническим причинам: нужно отправлять заявку и оформлять заказ с помощью сотрудника.

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