Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному импорту бытовую технику, смартфоны и ноутбуки

Речь идет о бытовой технике, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, ввезенных в России для продажи по параллельному импорту либо компания сама ее закупила в случае маркетплейсов.

Отмечается, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар, обычно это прерогатива производителя конкретного устройства. Для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению. Также в законе пока не определен минимальный срок гарантии при параллельном импорте.

В России производитель уже не планирует обслуживать товар. Поэтой причине в АКИТ решили предоставить гарантийный срок самостоятельно для таких товаров, «чтобы сохранить сервис для людей».

«Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — сказал президент АКИТ Артем Соколов, пишут «Известия».

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Напомним, что H&M устроит финальную распродажу остатков в связи с уходом из России. А на занимаемые H&M площади в ТЦ уже нашелся отечественный кандидат.