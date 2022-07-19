Россиянам пообещали год гарантии на ввезенную по параллельному импорту бытовую технику, смартфоны и ноутбуки

В последнее время многие бренды покидают российский рынок. Если сначала ушли такие люксовые марки как Dior, Prada Chanel, то следом закрыли свои магазины Lego, Electrolux Professional и не только.
А вот ИКЕА устроила финальную распродажу, но покупателей оказалась так много, что сайт рухнул. до сих пор купить товар могут не все желающие.
Однако технику будут ввозить в страну по параллельному импорту. АКИТ предоставит год гарантии на ввезенные таким образом товары. Ритейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS.
Речь идет о бытовой технике, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, ввезенных в России для продажи по параллельному импорту либо компания сама ее закупила в случае маркетплейсов.
Отмечается, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар, обычно это прерогатива производителя конкретного устройства. Для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению. Также в законе пока не определен минимальный срок гарантии при параллельном импорте.
В России производитель уже не планирует обслуживать товар. Поэтой причине в АКИТ решили предоставить гарантийный срок самостоятельно для таких товаров, «чтобы сохранить сервис для людей».
«Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — сказал президент АКИТ Артем Соколов, пишут «Известия».
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что H&M устроит финальную распродажу остатков в связи с уходом из России. А на занимаемые H&M площади в ТЦ уже нашелся отечественный кандидат.