Россиянам назвали три бюджетных тура для отдыха на море в ноябрьские праздники

Самыми доступными пляжными странами для отдыха в ноябре стали: Турция, Египет и ОАЭ.

Специалисты АТОР изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные пакетные туры с вылетом с 25 по 31 октября.

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Так выгоднее всего двоим туристам обойдется путешествие в Турцию. Стоимость начинается от 87,5 тысячи рублей. В сумму входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и питание по системе «все включено».

На втором месте оказался Египет — отдых all inclusive в гостинице категории три звезды выйдет минимум в 107,3 тысячи рублей.

Третью строчку заняли курорты ОАЭ — туда на ноябрьские праздники можно уехать за 141,7 тысячи рублей (трехзвездочный отель с питанием на базе завтраков). Ценовой рейтинг популярных направлений составили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).