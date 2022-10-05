Россиянам назвали три бюджетных тура для отдыха на море в ноябрьские праздники

Отдых в Турции в ноябре обойдется двоим туристам в 87,5 тысячи рублей.
Самолет

Фото: Global Look Press

В этом году путешествовать стало еще сложнее. Цены на билеты летом стали расти. Добраться до Доминиканы, Кубы и других отдаленных курортов стало трудно, так как прямых рейсов туда нет. Дело в том, что Европа закрыла небо для отечественных самолетов. А недавно также изменились правила по получению шенгенских виз.

Однако осенью есть множество мест, где можно отдохнуть. Недавно эксперты назвали дешевые туры по России. 

Но подешевели и билеты по многие теплые страны. Например, стоимость билетов на Гоа понизилась. А теперь россиянам назвали три курорта, куда можно отправится на ноябрьские праздники.

Самыми доступными пляжными странами для отдыха в ноябре стали: Турция, Египет и ОАЭ.

Специалисты АТОР изучили предложения туроператора «1001 Тур» и назвали минимальные цены на десятидневные пакетные туры с вылетом с 25 по 31 октября.

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Так выгоднее всего двоим туристам обойдется путешествие в Турцию. Стоимость начинается от 87,5 тысячи рублей. В сумму входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле и питание по системе «все включено».

На втором месте оказался Египет — отдых all inclusive в гостинице категории три звезды выйдет минимум в 107,3 тысячи рублей.

Третью строчку заняли курорты ОАЭ — туда на ноябрьские праздники можно уехать за 141,7 тысячи рублей (трехзвездочный отель с питанием на базе завтраков). Ценовой рейтинг популярных направлений составили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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