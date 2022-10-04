От 48 тысяч рублей на двоих: раскрыта стоимость осенних заграничных турпакетов с прямыми перелетами

В последние годы стало сложнее путешествовать. Сильно усугубило ситуацию то, что было закрыто небо Евросоюзом для отечественных самолетов. Однако россияне могут попасть в Турцию, Египет, Дубай и другие страны. Но в сентябре цены на многие авиабилеты возросли в десятки раз. По прогнозам экспертов, в ближайшие недели стоимость билетов вернется в норму.
Еще одной проблемой для российских туристов стало то, что недавно упрощенную систему получения шенгенских виз отменили. Однако без шенгенской визы можно отдохнуть во многих странах. Недавно снизились цены на полеты на Гоа.
Также россиянам осенью доступны заграничные турпакеты с прямыми перелетами в 24 страны, среди которых Абхазия, Иран, Тунис, Армения и Шри-Ланка. Ассоциация туроператоров России (АТОР) и ANEX Tour раскрыли стоимость путевок.
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Так самым дешевым является недельный тур с перелетом в конце октября и проживанием в четырехзвездочном отеле с полным пансионом. Туристам придется заплатить от 48 тысяч рублей на двоих.
В Армении можно посетить горнолыжный курорт с завтраком в трехзвездочном отеле от 55 тысяч рублей на двоих.
За проживание в пятизвездочном отеле в Тунисе на семь ночей на двоих в конце октября туристам придется заплатить около 21 тысячи рублей. При этом стоимость тура в Шри-Ланку с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками стартует от 205 тысяч рублей на двоих за 11 ночей. Также есть туры в Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны, пишет Lenta.