От 48 тысяч рублей на двоих: раскрыта стоимость осенних заграничных турпакетов с прямыми перелетами

Также россиянам осенью доступны заграничные турпакеты с прямыми перелетами в 24 страны, среди которых Абхазия, Иран, Тунис, Армения и Шри-Ланка. Ассоциация туроператоров России (АТОР) и ANEX Tour раскрыли стоимость путевок.

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Так самым дешевым является недельный тур с перелетом в конце октября и проживанием в четырехзвездочном отеле с полным пансионом. Туристам придется заплатить от 48 тысяч рублей на двоих.

В Армении можно посетить горнолыжный курорт с завтраком в трехзвездочном отеле от 55 тысяч рублей на двоих.

За проживание в пятизвездочном отеле в Тунисе на семь ночей на двоих в конце октября туристам придется заплатить около 21 тысячи рублей. При этом стоимость тура в Шри-Ланку с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками стартует от 205 тысяч рублей на двоих за 11 ночей. Также есть туры в Египет, Турцию, ОАЭ и другие страны, пишет Lenta.