Живи за копейки в раю: россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу

У ANEX Tour стоимость недельного тура с проживанием в трехзвездочном отеле Гаваны с питанием на базе завтраков начинается от 14 тысяч рублей на двоих без перелета.

Размещение в гостинице с пятью звездами с питанием по системе «все включено» в Кайо-Коко обойдется уже в среднем в 41 тысячу рублей на двоих. На курорте Варадеро двое туристов смогут отдохнуть на аналогичных условиях за 47 тысяч рублей.

Однако есть один нюанс. Сейчас туда нет прямых рейсов. Единственная возможность добраться до Гаваны с одной стыковкой – это перелет через Стамбул, откуда в кубинскую столицу летает Turkish Airlines.Путешествие во второй половине октября с приемлемыми стыковками обойдется от 193 тыс.р. на одного пассажира в обе стороны. Но есть шанс, что регулярные рейсы возобновляться. Также Air Serbia планирует летать в Гавану этой зимой, пишет Ассоциация туроператоров России.