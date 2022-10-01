Европа подготавливает для россиян новые правила по выдаче виз

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить в пятницу, 30 сентября, обновленные правила по выдаче виз российским гражданам после объявления частичной мобилизации в России, об этом сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

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