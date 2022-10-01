Европа подготавливает для россиян новые правила по выдаче виз

В последнее время путешествовать стало особенно сложно. Сначала из-за пандемии многие страны закрыли границы и ограничения на въезд. В этом году Европа закрыла небо для отечественных самолетов. А не так давно был отменен упрощенный способ получения шенгенской визы для россиян. Эстония, Латвия, Литва и Польша в сентябре закрыли границы для граждан России.
Еврокомиссия (ЕК) планирует представить в пятницу, 30 сентября, обновленные правила по выдаче виз российским гражданам после объявления частичной мобилизации в России, об этом сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.
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«В 14:00 (в 15:00 по московскому времени) выйдут обновленные инструкции по выдаче виз и контролю российских граждан на внешних границах Евросоюза», — пообещал Мамер, пишет Lenta.
Напомним, что 30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. Ограничение на въезд распространяется не только на туристов, но также и на транзитных путешественников.