Можно рвануть на Гоа: стоимость авиабилетов на популярный пляжный курорт снизилась

Со 2 ноября перевозчик добавляет в свое расписание рейсы из Москвы на Гоа. Рейсы будут три раза в неделю.

Цена безбагажного билета в ноябре в обе стороны составляет 47 тысяч рублей на одного. Перелет с включенным багажом обойдется около 52 тысяч рублей.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В АТОР сообщили, что пакетный тур компании ANEX Tour на 10 ночей с вылетом из Москвы в ноябре с проживанием в отеле категории две звезды на Гоа стоит от 135 тысяч рублей на двоих, в трехзвездочном — от 138 тысяч, в четырехзвездочном — от 148 тысяч, в пятизвездочном — от 235 тысяч.

Для въезда в Индию нужно заполнить онлайн-анкету Air Suvidha, а также загрузить копию загранпаспорта и справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.