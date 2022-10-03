Можно рвануть на Гоа: стоимость авиабилетов на популярный пляжный курорт снизилась

В этом году стало еще сложнее путешествовать россиянам. Европа закрыла небо для отечественных самолетов. А недавно некоторые страны даже закрыли свои границы. Шенгенскую визу получить можно, но правила получения недавно стали строже.
Однако продолжают быть востребованы туры в Египет и Турцию. Однако этой осенью цены на билеты за границу подскочили.
А теперь не только появились бюджетные туры по России. Снизились цены на авиабилеты на популярный пляжный курорт Гоа. На стоимости проездных документов отразился старт полетной программы российской авиакомпании «Аэрофлот».
Со 2 ноября перевозчик добавляет в свое расписание рейсы из Москвы на Гоа. Рейсы будут три раза в неделю.
Цена безбагажного билета в ноябре в обе стороны составляет 47 тысяч рублей на одного. Перелет с включенным багажом обойдется около 52 тысяч рублей.
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В АТОР сообщили, что пакетный тур компании ANEX Tour на 10 ночей с вылетом из Москвы в ноябре с проживанием в отеле категории две звезды на Гоа стоит от 135 тысяч рублей на двоих, в трехзвездочном — от 138 тысяч, в четырехзвездочном — от 148 тысяч, в пятизвездочном — от 235 тысяч.
Для въезда в Индию нужно заполнить онлайн-анкету Air Suvidha, а также загрузить копию загранпаспорта и справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.