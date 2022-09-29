От 10 тысяч рублей: россиянам предложили бюджетные туры

«Интурист» предлагает своим клиентам отдохнуть в горах Северной Осетии. Такая путевка на четыре дня на двоих с вылетом из Москвы стоит около 72 тысяч рублей.

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Также можно отправиться в Санкт-Петербург, что обойдется в десять тысяч рублей на двоих за пять ночей в пятизвездочном отеле, но расходы на дорогу в стоимость не входят, согласно предложению ANEX Tour.

А отправиться в Сочи и провести время в четырехзвездочном отеле (без питания) будет стоить 40 тысяч рублей на двоих.

PEGAS Touristik предлагает осенние туры в Махачкалу и Калининград. Цена за недельную путевку в Дагестан стартует от 44 тысяч рублей на двоих, в Калининград — от 41,2 тысячи рублей на двоих, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).