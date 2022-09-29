От 10 тысяч рублей: россиянам предложили бюджетные туры

В последнее время вырос спрос на авиабилеты, а также билеты на поезда. Многие россияне отправились в соседние страны с безвизовым режимом. В связи с этим возник ажиотаж и дефицит. Эксперты признались, что цены на авиабилеты за границу упадут только в середине октября. При этом Turkish Airlines отменили рейсы в ряд городов России.
Турагенты отмечают, что в связи с последними событиями в мире многие россияне не знают, как поступить. Кто-то отменяет отпуска, другие хотят сменить обстановку. В такой ситуации можно отправиться в тур по России.
Так, Space Travel предлагает соотечественникам осенние экскурсионные путевки на Алтай с вылетом из Москвы и Новосибирска разной продолжительности — на 6, 8 и 11 дней. Стоимость тура стартует от 132 тысяч рублей на двоих.
«Интурист» предлагает своим клиентам отдохнуть в горах Северной Осетии. Такая путевка на четыре дня на двоих с вылетом из Москвы стоит около 72 тысяч рублей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также можно отправиться в Санкт-Петербург, что обойдется в десять тысяч рублей на двоих за пять ночей в пятизвездочном отеле, но расходы на дорогу в стоимость не входят, согласно предложению ANEX Tour.
А отправиться в Сочи и провести время в четырехзвездочном отеле (без питания) будет стоить 40 тысяч рублей на двоих.
PEGAS Touristik предлагает осенние туры в Махачкалу и Калининград. Цена за недельную путевку в Дагестан стартует от 44 тысяч рублей на двоих, в Калининград — от 41,2 тысячи рублей на двоих, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).