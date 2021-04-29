Елена Проклова ответила коллегам, которые устроили ей травлю из-за домогательств

Елена Проклова вот уже несколько дней в эпицентре скандала. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она поделилась тяжелыми воспоминаниями из прошлого. Будучи 15-летней девочкой она подверглась домогательствам со стороны маститого актера, с кем снималась в одной картине.

Для коллег Прокловой не составило труда сопоставить факты и вскоре в неприглядной истории появился Олег Табаков.

Многие поспешили осудить Елену Проклову. Среди тех, кто негативно отозвался о произошедшем, были вдова Табакова Марина Зудина, актриса Яна Поплавская, Татьяна Васильева.

Для Прокловой не секрет, что многие коллеги по цеху ополчились на нее и устроили настоящую травлю. Она не стала скрывать свое отношение к происходящему.

«Каждый имеет право на свое мнение»,— отчеканила Проклова в беседе с сайтом mk.ru.

Стоит отметить, что Марина Зудина изначально пустилась в пререкания с Прокловой, но потом передумала. Ее сдержанность объяснила Наталья Штурм. По словам артистки, причина в том, что Зудина смогла женить на себе Олега Табакова.

«Откровение Прокловой ждало своего покупателя 53 года. Именно столько времени понадобилось, чтобы переобуть трепетную «первую любовь» в модный абьюз. Она поставила грязную кляксу на безупречную репутацию знаменитого актера. Зудину жалеть нет смысла. Она… смогла стать женой Табакова. Поэтому между Зудиной и Прокловой — пропасть», — заключила Штурм.

В свою очередь эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, наоборот, встал на защиту Елены Прокловой.

Он отметил, что реакция звезд на слова Прокловой чудовищна. Вполне понятно, что друзья и близкие Табакова встанут на его защиту, но при этом нельзя унижать саму Проклову.

«Она выстрадала свое признание. Те, кто обвиняют ее в пиаре, бреде, неприличии, слабоумии и прочих вещах, на мой взгляд, поступают очень непорядочно. А вот супруге Бориса Щербакова, актрисе Татьяне Бронзовой и Нике Белоцерковской респект», — заключил Манукян.

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