С открытой улыбкой: Марина Зудина предстала на публике после скандала с Еленой Прокловой

В воскресенье, 25 апреля, в столичном концертном зале «Вегас Сити Холл» проходит церемония вручения престижной кинопремии «Ника».

Актриса Марина Зудина появилась в числе первых на этом светском мероприятии и сразу же попала в центр внимания прессы. Повод не очень приятный для Марины Зудиной. Ранее актриса Елена Проклова, ставшая героиней программы «Секрет на миллион», рассказала в эфире о знаменитом артисте, который ее, тогда еще совсем девочку, пытался развратить. Имени 67-летняя звезда экрана не называла. Но после ее признаний в Сети тут же появились статьи, рассказывающие о ее отношениях с Олегом Табаковым.

Марина Зудина во время общения с журналистами на «Нике» дала понять, что не в курсе происходящего.

«Я все узнаю от вас, я ничего такого не читала. Мне неприятно, что об этом спрашивают. А вообще: пусть люди мечтают», — сказала Марина Зудина.

Напомним, ранее вдова Олега Табакова написала в Instagram, что своими признаниями Елена Проклова пытается привлечь внимание к собственной персоне.

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