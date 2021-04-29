«Проклова поступила просто омерзительно!»: Ахеджакова высказалась после откровений актрисы

Как отметила звезда, даже за миллион рублей нельзя распространяться о своей интимной жизни.

Актриса Лия Ахеджакова нелестно отозвалась о своей коллеге по кино и театру Елене Прокловой, которая недавно в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ раскрыла интимные детали своей личной жизни.

«Проклова поступила просто омерзительно! «Вообще, это метафора всего нашего телевидения: «Продается все!» Это мерзость! Я знаю Олега Палыча, глубоко уважаю его и люблю. И дружу с его первой женой — Людмилой Ивановной Крыловой. Больше я ничего не могу сказать». Лия Ахеджакова

Как отметила Лия Ахеджакова, информацию о своей личной жизни нельзя продавать представителям СМИ даже за миллион рублей. Это, как она считает, того не стоит, сообщает портал Riafan.ru.

Напомним, что Елена Проклова несколько дней назад на шоу поведала о связи с женатым режиссером. Пикантность ситуации придает тот факт, что на тот момент ей было всего 15 лет. Сама актриса не стала называть фамилию, но все указывает на то, что она имели в виду Олега Табакова, который уже ушел из жизни и ответить не может.

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