Васильева об откровениях Прокловой: «Каждая женщина прошла через домогательства, ничего страшного не случилось»

В актерской тусовке продолжают обсуждать интервью актрисы Елены Прокловой программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. В нем звезда кинематографа рассказала, что в 15-летнем возрасте ей оказывал знаки внимания актер, который был старше ее на много лет. Вместе они снимались в одном фильме и после очередного съемочного дня артист увез Елену в лес читать басню…

Несмотря на то, что Проклова не называла конкретного имени, в кулуарах шепчутся, что это мог быть Олег Табаков. Ведь пятнадцатилетняя Елена снималась с Олегом Павловичем в фильме «Гори, гори, моя звезда» режиссера Александра Митты. Teleprogramma.pro попросила прокомментировать эту ситуацию актрису Татьяну Васильеву и не просто так…

В одном из своих интервью она рассказала о 13-летнем романе с худруком театра Сатиры Валентином Плучеком. Отметила, что это выдающийся режиссер, которого она вспоминает с благоговением и который ей многое дал. Тогда Татьяна Васильева отметила, что для успешной карьеры актрисе не всегда достаточно одного таланта – нужна и протекция авторитетного человека. Тем и интереснее, что думает Татьяна Васильева об инциденте с Еленой Прокловой.

«Каждая женщина хотя бы раз через это прошла. Поэтому ничего страшного не случилось. И не надо раздувать из мухи слона, тем более если это действительно касается Олега Табакова – гениального человека и выдающегося актера, — пояснила Татьяна Васильева. Это такая тема, которая щекочет во всех местах – приставали к молоденькой девочке. Наверное, на Земле есть только один процент населения, к которому не приставали. Приставали ко всем. И я тоже не исключение, только зачем об этом говорить? Все, что было, то прошло. И зачем все это вынимать из кладовых памяти? Это не так важно и не так интересно. Теперь что, заклеймят Табакова? Да никогда в жизни».

— В одном из своих интервью вы рассказали, что относились с большим уважением и любовью к Валентину Плучеку, он взял вас под свою защиту. А вот что делать актрисе, если она не испытывает теплых чувств к человеку, от которого зависит ее творческое будущее?

— У каждого свой взгляд на эти вещи. Что важнее: сказать себе, что никогда не пойдешь на такой шаг или же состояться как актрисе. Всегда есть выбор. Можно быть неприступной и годами ждать ролей… Только жизнь короткая, чтобы ждать так долго. Можно и не дождаться.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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