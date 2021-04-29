«Легче всего оболгать умершего»: Поплавская намеками вспомнила историю Табакова и Прокловой

Актриса Яна Поплавская в Instagram в очередной раз намекнула на историю, рассказанную ее коллегой Еленой Прокловой несколько дней назад в программе Леры Кудрявцевой. Как известно, звезда советского кинематографа сделала ряд откровений о своей личной жизни, чем несколько шокировала общественность.

Как отметила Поплавская, клевета — выдающийся жанр общения. Она считает, что это самый легкий способ борьбы за место под солнцем. По словам Поплавской, клевета — силовой прием, благодаря которому можно влиять на общественное мнение.

«Легче всего оболгать умершего. Доказательств нет и предоставить их невозможно. А если свидетелей не существует, то получится выдающаяся история. Оболгать можно само совершенство». Яна Поплавская

Интересно, что в комментариях отметилась актриса Марина Зудина. Она поставила сердечко в знак признательности Поплавской.

Напомним, что Елена Проклова рассказала на всю страну о домогательствах известного режиссера. Причем на тот момент ей было всего 15 лет. Фамилию она не назвала, но из ее рассказа стало ясно, что она ведет речь о ныне покойном Олеге Табакове. Его последней женой как раз и была Марина Зудина.

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