«Она любит Давида до сих пор»: Кудрявцева высказалась о романе Бузовой и Манукяна

По словам телеведущей, она верит, что у них все было по-настоящему.

Телеведущая Лера Кудрявцева в разговоре с Суреном Каграмановым для его шоу заявила, что верит в искренность романа телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна.

«У Давида, возможно, и было не совсем все по-настоящему. Я видела Олю после их расставания, которая переживала дико. Она дико страдала. Оставьте мне розовые очки на глазах. Умоляю. Я верю, что Ольга переживала». Лера Кудрявцева

Как отметила Кудрявцева, у нее состоялся разговор с Бузовой, когда та осталась одна. «Она меня спрашивала: «Почему так все время происходит?». Я дала ей совет. Меньше светись. Люби тихо дома. Я давно в шоу-бизнесе. Она любит Давида до сих пор. Она была влюблена в него. Возможно, я в розовых очках. Ну пусть так все останется», — заявила Кудрявцева.

Многие считают, что роман Ольга Бузовой и Давида Манукяна, который длился полтора года, был на контрактной основе. Якобы когда обязательства закончились, то они расстались.

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